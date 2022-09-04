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唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品

精明消費 10:00 2022/09/04

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唯港薈GREEN餐廳與法國嬌蘭首度合作，由即日至10月31日推出以蜂蜜為主題的「金蜂悅蜜下午茶」，酒店行政總廚何偉誠師傅（Danny Ho）及其廚藝團隊以法國嬌蘭殿級蜂皇系列及蜂蜜作靈感，將不同的元素融入於鹹甜點中。美輪美奐的茶點完美呈現於全人手製造的金色畫框及調色板上，令人仿如置身於法國藝術展之中。

下午茶的5款甜食，設計令人賞心悅目，包括印有金蜂標誌的金蜂悅蜜馬卡龍，外脆內軟的馬卡龍配搭蜜糖夾心，口感層次豐富。花朵芒果拿破崙以及綴以朱古力花瓣及矜貴金箔的玫瑰紅桑莓馬斯卡邦尼撻亦同樣吸睛。

模仿法國嬌蘭花草水語系列香水樽的蜂蜜乳酪芒果奶凍最能突顯師傅的鬼斧神工，打開朱古力蓋後能發掘內裏的甜蜜秘密；蜂蜜檸檬乳酪柚子蛋糕更以可愛的蜜蜂造型呈現，打卡一流。

特色創意鹹點

至於5款精美可口的鹹點，包括鮮甜無比的蟹肉魚子脆餅、花花造型的意大利水牛芝士配西瓜及青瓜串、口感層次豐富的慢煮黑毛豬腩肉酥皮盒配鵪鶉蛋以及廚師推介香煎北海道帶子伴黑松露三文魚子炒蛋，每款均各有特色。Danny更將蜜糖珍珠加入經典的意大利風乾火腿手指條伴蜜瓜，中和火腿的鹹味，讓人一試難忘。

食客亦可享用GREEN的招牌英式鬆餅配奶油忌廉、自家製紅桑莓荔枝玫瑰果醬及藍莓檸檬馬鞭草果醬，配TWG優質茗茶或illy即磨咖啡最適合不過。最後，不容錯過最令人引頸以待的自家製蜂蜜乳酪軟雪糕，配上酸甜的乳酪脆脆，能滿足味覺及視覺的雙重享受。

凡惠顧「金蜂悅蜜下午茶」的食客均可獲贈價值$720的法國嬌蘭殿級蜂皇系列禮遇乙份（禮品數量有限，送完即止）及殿級蜂皇速效手部護理服務換領券乙張。除此之外，在推廣期內於法國嬌蘭官網購買任何殿級蜂皇產品並輸入優惠碼「ICON」，可享尊屬禮遇。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

唯港薈 GREEN

電話：3400 1300

價錢：每位$418起、兩位$728起（另加一）

作者、責任編輯：招美寶

【原文︰唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品】（收費文章）

 

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