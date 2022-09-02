BMW電動車iX3 M Sport Edition　汽油版同價抵玩之選

BMW（寶馬）的電動車攻勢強勁，由豪華老闆級房車至跑車多種車款齊全，這部iX3由汽油版的X3改裝而成，最大賣點是只售$509,900起，跟最基本的X3一樣價錢，但已有齊M Sport包圍，可說是賣大包。



各大車廠要推出一系列的電動車陣容造勢，有全新開發的車款，亦有由舊有汽油版改裝而成的車款，BMW的iX3就是其一。雖然外表看起來跟X3的分別不算大，動力及駕駛感覺就有天壤之別。

▲ BMW iX3 M Sport Edition外形跟 X3 分別不大，但配備豪華，值得準備轉會的車主考慮。（黃建輝攝）

▲ 車尾設計同樣跟X3一致，但減去了排氣喉。（黃建輝攝）

內外變化不大

相信並非每位車主也喜歡如BMW iX及i7等超科幻的未來造型，低調的賣相也有捧場客。iX3 M Sport Edition有BMW電動車特有的密封式腎形鬼面罩，用上BMW的i系家族設計，是與X3最明顯的外觀分別。長形主動式轉向LED頭燈，加上一條i Blue「眼綫」點綴，相當sharp醒。



這部更已配備了M Sport包圍，當中包括高光車頂擾流板、20吋雙幅條式雙色空氣動力學車軨及電子避震，外形及內在配備更加運動化。內櫳的視覺觀感跟X3幾乎倒模一樣，除了皮製軚盤及波棍有電動藍色設計，加上小量iX3刻名，其餘沒有太大改動。

▲ 密封腎形鬼面罩有i字，表明電動車身份。（黃建輝攝）

▲ 車頭燈作了小量改動，而且有一條不明顯的藍綫。（黃建輝攝）

▲ 中控台設計平實，如一般汽油車模樣，稍欠新鮮感。（黃建輝攝）

配備齊全空間足



中控台以傳統為賣點，軚盤、冷氣及音響都沿用按鈕來操控，好處是一目了然，但亦略嫌平實了點。雙12.3吋數碼屏幕使用iDrive 7系統，有可隔空控制的Gesture Control及語音控制，並有齊全的配置，如數碼儀錶板、無綫充電、Sensatec電動座椅及氣氛燈等。



iX3這部針對家庭客的SUV，對後座乘客當然也照顧周到，有三區恒溫冷氣連USB充電位，全景式天窗增強開揚感。腳位及頭位亦充足，全皮座椅厚實舒適，亦可以作40:20:40摺合，靈活運用車廂空間。車尾箱空間尤其闊落，容量達1,560升，最適合放置一家人的戶外及遊樂用品。

▲ 雙12.3吋數碼屏幕顯示清晰，主要操控均在此進行。（黃建輝攝）

▲ 波棍、軚盤等有小量電動車的細節。（黃建輝攝）

▲ 車廂設有可自選色調的氣氛燈，亦用上幾何形狀紋路裝飾。（黃建輝攝）

▲ 後座空間十足，但因沿用 X3 車架，中軸位相當突出。（黃建輝攝）

▲ 車尾箱容量很大，是家庭用SUV的一大賣點。（黃建輝攝）

輕鬆舒適為賣點



作為電動車，性能數字理所當然比汽油版更強，73.8kWh鋰電馬達有286匹及400Nm的扭力，0至100公里需時6.8秒，表現算是中規中矩。不過駕駛起來，感覺卻有點似汽油車，加速流暢而綫性，重心低得來穩重，不會有突如其來的爆發力。好處是容易駕馭，也讓駕駛者很有信心，相對欠缺一點電動車的刺激性。



續航力有460公里，足夠日常使用，動力回收分成低中高及主動式4級，主動式會因應路面情況而調校，但就比較難適應。可惜沒有撥片作即時轉換，要在屏幕中揀選，駕駛時稍為不便。駕駛模式則有慳電、標準舒適及運動化可選，亦能自行調整避震，還有齊智慧駕駛輔助、泊車輔助及主動導航等安全系統。



整體行車寧靜舒適，隔音好，配備足，而且汽油車車主易於上手，50萬起跳的售價，也是iX3的加分位，作為家庭日常車可說是沒有投訴，難怪定單數量不遜於i4。唯一要挑剔的是中國製造，就看大家介不介意了。

▲ 73.8kWh鋰電池，以150kW快充，由10%至80%只需 34 分鐘，11kW由0%至100%則需7.5小時。（黃建輝攝）



規格表

售價：$509,900起（一換一計劃）

車型：5門5座位SUV

引擎：73.8kWh鋰電馬達，後輪驅動

馬力：286hp

扭力：400Nm

車身長X闊X高：4,734 X 1,891 X 1,668mm

車重：2,255kg

輪距：2,864mm

續航力：460km

0-100km/h加速：6.8秒

最高時速：180km/h

查詢：BMW Concessionaries（3129 9000）