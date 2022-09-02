方力申創辦游泳學校著重薪火相傳　與6位朋友合資逾百萬成團體馬馬主

有「飛魚王子」之稱的方力申（Alex Fong），在游泳方面成績非常驕人，他9歲開始有系統訓練游泳，11歲開始代表香港出賽；他在2000年悉尼奧運締造的200米背泳及400米個人混合四式香港紀錄，保持了21年。退役後，他加入娛樂圈，而近年亦開始了他的游泳教育學事業，更成為馬主。他的成就可謂令人羨慕，在近年不同領域的新嘗試中，Alex有什麼心得呢？

首次創業即與拍檔一拍即合 開設游泳學校

Alex作為前游泳港隊成員，在游泳事業和比賽生涯中獲得不錯的成就，更在2018年與拍檔合資不超過100萬一同開設游泳學校，開展了游泳教學的另一番事業。他指游泳學校是其第一次創業做生意，而在他退役成為一名藝人後，不時會受到不同朋友邀請合作做生意，類型包括有大家常聽到的飲食業，有火鍋店、娛樂公司、夜場消遣等，但他直言做生意會從事自己熟悉的範疇，做到親力親為「我都有聽取家人和前輩的說話，自己不熟悉的範疇不好做，做事一定要親力親為。」

除此之外，他坦言自己從未想過要發展游泳教學，主要原因是他認為自退役後入行成為藝人，不應該重回游泳事業的工作，加上他認為發展游泳教學有機會影響師兄姐弟們，以及以前教練們的生意。但後來於2018年左右，他有感自己年紀漸大，快接近40歲，故此希望嘗試發展演藝事業以外的工作，加上在與朋友傾談時令他明白做生意不只著重於金錢的考慮，而是知識承傳以及為下一代帶來益處。「我覺得不只是從金錢角度著想，而是與傳承和教育有關，是非常有意義。」

談到與拍檔合作的經歷，原來他們兩人只見面一次便一起合資開設游泳學校，而在生意合作的心得上，Alex認為最重要是分工合作和帳目分明，發揮各人的長處，可以減少不必要的紛爭。他亦指，特別在疫情或生意虧損時會發現拍檔最重要是可以一同共患難，互相扶持。現時游泳學校的分工上，Alex主要負責營銷、課程的編排、聘請教練等，而他的拍檔則負責辦公室的安排、與不同企業或場地洽談合作等。他指，游泳學校最大的成本和開支是辦公室的租金和教練薪金，而因為從事教育行業的收入模式通常是學生預付學費，所以當學校有學生，在經營上相對不會非常吃力，現時游泳學校的營運穩定。

疫下生意蝕逾10萬元 教練轉行另覓財路

在疫情期間，與教育相關的行業都要停業，而泳池、沙灘等都因為限聚和防疫原因而關閉，Alex的游泳學校的上課模式因為是租用場地的關係同樣受影響而停學。「當時生意虧損10多萬元，教練和員工都有一同渡過難關的時候，他們都曾接受減薪和無薪的情況，而游泳學校之所以能夠仍然維持生意，亦有賴政府的資助。」

另外，Alex亦指在停業期間不少教練的生計都受影響，紛紛轉行從事醫護或其他穩定收入的行業，以致疫情後在聘請教練上都有一定困難。「我們全職和兼職的教練都在疫情期間轉工，他們會擔心泳池會再次關閉而停薪。醫護行業非常吸引，到方艙工作薪金達3萬多元是非常吸引，亦有教練轉行做外賣員等。」他認為，在疫情的影響下教練轉行令現時疫情有好轉情況下更難聘請全職教練。

成為馬主增加聯誼話題

除了創業，Alex大約在2020年與弟弟，以及另外5位朋友一同投資過百萬組成「七俠五義」團體，購入團體馬並命名為「將俠」，「將俠」在2020年11月出賽至今，已勝出3場頭馬，成績不錯。而Alex指跑馬是香港人多年的傳統「馬照跑，舞照跳」代表香港的繁榮，作為藝人都希望與別人有更多話題，故此當初有一位養馬經驗的朋友邀請一起做馬主時便答應，而成為團體馬的馬主的目的是希望與朋友聯誼而非投資。

Alex指，當時與朋友合共投資了超過100萬元，因為購入馬匹的費用昂貴，加上每個月亦有養馬的費用。他笑指，「成為馬主接近2年仍然未回本，但有朋友跟我講能夠有機會『拉頭馬』已經十分幸運，現時我已『拉頭馬』3次。」他更透露，若果將來有機會再養馬都會選擇是團體馬，與朋友一起聯誼。

獲父母支持置業 不視物業為投資工具

Alex早年成功置業買入人生第一個物業，並與父母同住。談到買樓置業心得，Alex指過程中需要靠自己努力賺錢和儲錢，亦與大部分港人一樣有父母的支持，同時感嘆新一代置業是困難，而有父母的支持是很大的幫忙，笑指大家都應該要孝順和愛鍚父母。

另外，對於現時自住的單位，Alex笑指家中的物件太多故此不會搬走或賣出。「我現時都是只擁有一個物業，而且是用作自住並非投資，加上家中有不少物件連我40年前出生時的用品都有保留，亦有各類的藝術品收藏，我想我不會賣出這一個單位。」 他亦補充自己將來亦不打算再買入物業，不過，未來若要投資他表示或會考慮投資商舖舖位，而非物業單位，他認為「生意你唔做，就有人做」，但買物業便要尋找租客相對是一件難事。

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責任編輯：區祖飛

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