【中秋節2022】中秋限定手作工作坊 月餅蠟燭/冰皮泡泡球月餅/中秋菓子體驗

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【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月2日）
中秋節又快到了，小長假想好去邊玩未？不少商家已陸續推出各式各樣的中秋打卡位和特色手作工作坊，以下精選5個中秋限定工作坊，包括吃不肥的蠟燭月餅、機具特色的泡泡球月餅、精致有趣的菓子體驗等。
1.Peaceful Candles：中秋限定月餅蠟燭
即日起至9月18日，推出中秋限定工作坊，可親手製作一個健康、不致肥既月餅蠟燭，除了月餅蠟燭外，亦可製作應節的中秋星球燈。
【月餅蠟燭工作坊】
完成品: 月餅蠟燭 x2
時間：約2小時
費用：420元
【星球燈工作坊】
完成品: 10cm星球燈 x1 +LED燈座 x1
時間 ：約2小時
費用 ：480元
Peaceful Candles 中秋限定
電話：5982 3549
地址：新蒲崗大有街36號華興工業大廈
網頁：按此
2. Studio Leisure 寫意空間：冰皮泡泡月餅工作坊
Studio Leisure 寫意空間推出期間限定仿真冰皮泡泡月餅工作坊。
Studio Leisure 中秋限定
電話：6471 7527
ig：按此
3. LIFE Mart ：中秋市集5大工作坊
LIFE MART推出中秋月圓夜市集，設5大工作坊，包括木燈籠製作、中秋月球玻璃燈製作及奶黃冰皮月餅製作等。
【5個工作坊】
1.LIFE MART x 芝麻棉花糖 木燈籠 期間限定工作坊
2.紙膠帶拼貼風景 工作坊
3.立體模型製作班 - 饒館篇
4.中秋月球玻璃燈 工作坊
5.奶黃冰皮月餅 工作坊
中秋月圓夜市集
日期 : 2022年 9月10-12日
時間 : 14:00-21:00 (10-11/9), 13:00-19:00 (12/9)
地點 : 美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (中區 及 下區)
工作坊預約：按此
4. Gloria Cakecraft: 中秋限定和菓子體驗班
即日起至9月10日，推出中秋限定和菓子體驗班，3小時6件日式練切和菓子，包括日本薩摩紫薯蓉 3件、自家製日本栗子蓉 3件。
時間表及報名Enrolment: 按此
5. CYEP中秋限定:「點籽陶藝」工作坊
除了可以做月餅和燈籠，本次工作坊將用本地泥去整陶瓷器物。
「點籽陶藝」工作坊
日期︰9月10日（六）
時間︰10:00-12:30／14:30-17:00（同學仔可選擇其中一節）
地點︰The DOOOR 尖沙咀港青總部地下
責任編輯：梁政琪
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欄名 : 消費錦囊