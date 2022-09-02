【中秋節2022】中秋限定手作工作坊 月餅蠟燭/冰皮泡泡球月餅/中秋菓子體驗

中秋節又快到了，小長假想好去邊玩未？不少商家已陸續推出各式各樣的中秋打卡位和特色手作工作坊，以下精選5個中秋限定工作坊，包括吃不肥的蠟燭月餅、機具特色的泡泡球月餅、精致有趣的菓子體驗等。

1.Peaceful Candles：中秋限定月餅蠟燭

即日起至9月18日，推出中秋限定工作坊，可親手製作一個健康、不致肥既月餅蠟燭，除了月餅蠟燭外，亦可製作應節的中秋星球燈。

【月餅蠟燭工作坊】

完成品: 月餅蠟燭 x2

時間：約2小時

費用：420元

【星球燈工作坊】

完成品: 10cm星球燈 x1 +LED燈座 x1

時間 ：約2小時

費用 ：480元

Peaceful Candles 中秋限定 電話：5982 3549 地址：新蒲崗大有街36號華興工業大廈 網頁：按此

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2. Studio Leisure 寫意空間：冰皮泡泡月餅工作坊

Studio Leisure 寫意空間推出期間限定仿真冰皮泡泡月餅工作坊。

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Studio Leisure 中秋限定 電話：6471 7527 ig：按此 郵箱：studioleisurehk@gmail.com

3. LIFE Mart ：中秋市集5大工作坊

LIFE MART推出中秋月圓夜市集，設5大工作坊，包括木燈籠製作、中秋月球玻璃燈製作及奶黃冰皮月餅製作等。

【5個工作坊】

1.LIFE MART x 芝麻棉花糖 木燈籠 期間限定工作坊

2.紙膠帶拼貼風景 工作坊

3.立體模型製作班 - 饒館篇

4.中秋月球玻璃燈 工作坊

5.奶黃冰皮月餅 工作坊

中秋月圓夜市集 日期 : 2022年 9月10-12日 時間 : 14:00-21:00 (10-11/9), 13:00-19:00 (12/9) 地點 : 美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (中區 及 下區) 工作坊預約：按此

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4. Gloria Cakecraft: 中秋限定和菓子體驗班

即日起至9月10日，推出中秋限定和菓子體驗班，3小時6件日式練切和菓子，包括日本薩摩紫薯蓉 3件、自家製日本栗子蓉 3件。

時間表及報名Enrolment: 按此

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5. CYEP中秋限定:「點籽陶藝」工作坊

除了可以做月餅和燈籠，本次工作坊將用本地泥去整陶瓷器物。

「點籽陶藝」工作坊 日期︰9月10日（六） 時間︰10:00-12:30／14:30-17:00（同學仔可選擇其中一節） 地點︰The DOOOR 尖沙咀港青總部地下

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責任編輯：梁政琪

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