【中秋節2022】10萬盒「茅台月餅」推出即火速售罄　高峰炒至80元一個　成分竟無茅台酒精？

還有大約一星期便是中秋佳節，除了傳統月餅外今年香港不少餐廳都推出新款式迎合年輕人口味。而國酒茅台一向受大眾歡迎，今年茅台國際大酒店的「茅台月餅」共推出了2款口味，合共推出了10萬盒，但月餅一推出便火速售罄，更有商家炒至80元人民幣一個，是原價的一倍，不過，有內地網民發現原來茅台月餅成分並沒有酒精，更不是由茅台直接生產。

流心月餅炒至700元人民幣一盒

茅台國際大酒店至2017年起便推出「茅台月餅」，而今年推出的月餅共有2款，分別是玉虎迎月月餅禮盒和流心月餅禮盒。前者包括廣式藤椒牛肉、廣式蛋黃白蓮蓉、廣式金腿五仁、炭燒核桃棗蓉4種口味，共8粒，每盒售價188元人民幣。後者則包括雪媚娘榴蓮流心、黑松露流心、無蔗糖奶黃流心、奶黃流心4種口味，共8粒，每盒售價318元人民幣。

在月餅推出後，內地不少商家在網上平台包括小紅書再次放售，更被炒至一倍。一盒原價318元人民幣的流心月餅禮盒，炒至700元人民幣一盒，平均一個月餅的價錢為80多元人民幣。而玉虎迎月月餅禮盒亦售368元人民幣一盒。

其後，茅台國際大酒店發出了《關於中秋月餅的聲明》，表示2款共計約10萬盒月餅已全部售罄，針對目前市場上出現部分商家加價銷售茅台大酒店月餅禮盒的行為，茅台堅決抵制，呼籲消費者理性消費。

月餅並非茅台直接生產

不過，有內地網民發現，茅台月餅的實際成分並沒有茅台酒和酒精味道，只有月餅味。另外，更指出茅台月餅配料表圖片中看到，配料中並沒有「茅台酒」的成分，亦不是茅台直接生產，而是委託廣東日美食品有限公司生產的。

■玉虎迎月月餅禮盒和流心月餅禮盒■

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責任編輯：區祖飛

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