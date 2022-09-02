定期危疾或儲蓄型危疾 從何入手建立充裕保障?

雖然現代醫學進步，然而，危疾風險仍然不容輕視，據2019年癌症統計數據顯示，大約每4名男性或每5名女性便有一位在75歲之前可能患上癌症。另外，近年危疾出現年輕化趨勢，2019年癌症發病率由30歲以下的各年齡組別每10萬人少於50人，升至45至49歲年齡組別的每10萬人有350人。

患上危疾不但身心均需面對漫長的康復期，而且治療費用亦會構成一定財政壓力。翻查2021宏利個人保險賠償報告，宏利危疾賠償項目的首3位分別為癌症（78.2%）、心臟疾病（10.0%）及腦血管疾病（5.4%）。因此，趁身體健康時，及早籌劃投保危疾產品有助管理風險。不過投保前，宜先了解危疾保險的種類、相關保障範圍及賠償方式的差異，再制定適合自己及家人的保障方案。

定期危疾保險 VS 儲蓄型危疾保險

市場上危疾產品可謂五花八門，大致可分為定期危疾及儲蓄型危疾。定期危疾保險一般屬於純保障產品，以單次索償為主，僅在保障年期內提供危疾賠償，而保費與年齡、所選擇的保障年期掛鉤，如1年、5年、10年或20年等，一般可續保到65至100歲，保費一般於續保時會隨年齡增加。定期危疾並無儲蓄成份，換言之不論曾否索償，日後將不會提供現金價值。

儲蓄型危疾一般會提供保證或非保證現金價值，故保費定價亦相對較高，而且供款期一般為10至25年，供款期完結後保障仍會生效，大部份計劃的保障年期可達100歲，有些計劃更提供多重索償。坊間常言儲蓄型危疾「有病醫病，無病儲錢」，意指受保人如未曾索償嚴重危疾，可選擇退保取回現金價值，亦可選擇不退保讓保單繼續生效。

兩種危疾保障均能建立有效的健康安全網，如初出茅廬、負擔能力較低的年輕人，可考慮保費相宜且保障年期較彈性的定期危疾；有一定經濟能力，並且追求穩定的人士，可考慮保費較高、大部份保障至100歲及提供多重保障和現金價值的儲蓄型危疾。

針對癌症治療及護理作靈活賠償

癌症、心臟病、腦血管疾病作為本港3大致命殺手，現時不少危疾保險均為這3大有較高復發風險的危疾提供多重保障。近日更有公司創新地推出靈活癌症賠償方案，如受保人正在接受癌症積極治療或晚期護理，可選擇持續現金保障，補貼持續治療或支付生活費；一旦不幸被診斷患有第3或第4期末期癌症，除了首次嚴重危疾賠償外，亦可於特定期内選擇一筆過額外現金支援。

保障涵蓋認知障礙、柏金遜病

值得一提的是，有鑑於都市人口急速老化，保險公司亦針對這個趨勢，就一些風險日增的危疾加強保障。例如認知障礙症，根據醫院管理局的資料，本港65歲以上患有認知障礙症人士，佔同齡總人口比率約為5至8%，80歲以上患病率估計更高達20至30%。另外，第二常見的神經退化性疾病就是「柏金遜症」。青年人罕有患上此症，一般出現於中年或晚年，平均發病年齡介乎60至70歲。然而，約有一成個案屬早發性患者，於50歲前發病，而一些研究更指出男性患上此症的風險比女性更高出1.5倍。

針對患上認知障礙症及柏金遜病機會增加，有危疾產品保障涵蓋至此兩種疾病，並提供持續保障，以減輕患者及照顧者的財政負擔。

總括而言，危疾產品特點各有千秋，旨在為健康保障未雨綢繆，投保前應仔細考慮計劃的保障範圍，及審慎評估自己的經濟能力，再制定適合自己及家人的保障方案。

*本文章的内容並未載有保單的所有條款，而完整條款載於有關之保單文件中。投保前，您應參閱保單條款以了解相關產品之確實條款及細則。

相關文章︰儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位 防墮推銷陷阱

【保險冷靜期】保險冷靜期是甚麼？冷靜期内退保原來未必可全數退還