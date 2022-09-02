【保險保障】疫下加速保險業數碼化　業界推多項進修課程打造保險專才

過去兩年，本港保險業的發展經受了不少挑戰。不過，危中有機，在疫情持續、環球投資市場波動等因素下，大眾的保障意識有所提升，相信回報較為穩健的人壽保險及健康保障產品亦會較受歡迎。保險業在逆市下仍錄得增長，據保險業監管局的臨時統計數字顯示，今年首季香港保險業毛保費總額達到1,582億港元，按年微升0.5%。除退休計劃業務外，長期業務新造保單保費按年則錄得4.2%的增長，達致424億港元。隨著經濟復甦，本港保險市場有望進一步擴大，市場對專業保險顧問的需求亦將有所增加。

近年金融科技發展迅速，保險業加速引入數碼技術開拓銷售及客戶服務渠道；產品和服務多元發展加上市場不斷擴展，亦令業界求才若渴，因此更願意投放資源，加強專業人才的培訓。對從業的保險顧問而言，這些因素無疑將帶來嶄新機遇。

個人化服務更顯重要

本港保險市場歷經多年發展已趨成熟，保險密度及滲透率在全球可謂名列前茅。為滿足市場需求，業界一直積極研發創新產品和提供嶄新服務，更需保險顧問配合客戶需要，以作更詳盡的說明。正因如此，全球商業與技術顧問公司Capco於去年的一項調查顯示，有高達92%的港人於投保時傾向於獲得更個人化的產品或保障計劃。

在這種趨勢下，保險顧問的角色也在演變，有別於傳統的投保中介人，今時今日保險顧問成功的關鍵在於精準地了解客戶的需求，以提供專業建議及個人化的優質保險服務，讓投保人享用全面又適切的保障，並於投保、理賠，以至整個流程提供貼心的增值服務。

創新培訓助從業者裝備技能

有見及此，保險顧問一方面需具備財務、醫療健康等跨領域的專業知識，另一方面更需積極把握行業發展脈絡，從多方面提升自身的「軟技能」，才能為未來把握機遇作好準備。主動進修及參與各類培訓，與經驗豐富的業內人士增進交流，便是一些極佳的自我裝備途徑。

有見於保險行業的迅速演變，保險公司的人才培訓亦與時俱進，致力以多元創新的方式助保險顧問裝備技能，除了採用傳統的「師徒制」，更注重運用數碼科技，提供線上線下相結合的個人化課程。

以富衛為例，因應市場的新趨勢，近年來我們一直優化培訓模式，運用多媒體、虛擬課程等創新元素，為保險顧問提供有關不同範疇的學習機會，內容亦涵蓋不少新興科技領域，如大數據分析等。

優質進修機會助打造保險專才

此外，業界亦更加注重以取得專業資格為目標的培訓，增加保險顧問資歷的認受性。隨著大眾的保障需求不斷升級，具備財富管理功能的保險產品受到市場歡迎，我們特別為新加入的保險顧問開設全面理財規劃課程FOCUS 180，豐富他們從理論到實務的財富管理知識，助其成為合格的財務策劃師，為客戶提供更優質的財富規劃服務。

與本地以至海外高等學院加強合作，從而為保險顧問提供跨地區進修機會，同樣是業界重視的一大方向。自2020年起，富衛與全球頂尖商學院歐洲工商管理學院 (INSEAD)達成合作夥伴關係，為表現優異的保險顧問提供實地考察及培訓機會，不僅為其提供圍繞營銷管理、保險科技在內的實用課程，更會運用合作夥伴的全球資源優勢，助員工拓展自身的商務脈絡，捕捉業務機遇。

德勤今年早前發佈的《2022年保險行業展望》報告曾預計，科技投資增加及更廣泛的業務擴展機會或是年內推動行業增長的主要因素。相信在這樣的趨勢下，具備全面專業技能、可熟練運用數碼科技、且擁有創新思維的保險業專才將備受業界青睞。

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