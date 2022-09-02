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【酒店排名】Staycation去邊間酒店好？　旅遊雜誌公開2022香港十大酒店排名（附第一名酒店價格比較）

精明消費 14:06 2022/09/02

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雖然暑假已過，但未來數月仍有數個公眾假期，例如中秋節、國慶日及聖誕節等，適合請一至兩天年假，自製長假期來一個Staycation。香港五星級酒店眾多，去邊間好？或許可以參考國際旅遊雜誌Travel+Leisure早前公布的2022年香港十大酒店排名！文末還會為大家比較中秋檔期期間，位列第一名的酒店價格。

■香港十大最佳酒店■
（按排名低至高排序）

    點擊圖片放大
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    +7

Travel+Leisure早前公布2022年香港十大最佳酒店排名，位列第一的是香港文華東方酒店。酒店有9家餐廳及酒吧，當中有2家獲得米芝蓮評級，包括文華廳及Mandarin Grill + Bar。緊隨其後的同為文華東方酒店集團的酒店—置地文華東方酒店，第三名則是四季酒店。

至於是2019年才開幕的香港瑰麗酒店，利用短短三年多的時間，已超越多間歷使悠久的酒店，撼贏半島酒店排第四，而半島酒店則排名第五。

■香港文華東方酒店價格比較■

    點擊圖片放大
    +3
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還有一個星期就是中秋佳節，由於9月12日（星期一）是紅日，因此五天工作制的打工仔都可以連放3日假期。如果參考以上的排名後，想到香港文華東方酒店Staycation的話，各旅遊網站平台的價格如何呢？

綜合了5個平台的資料後，若9月10日入住兩天一夜的話，單從房價來比較的話，Expedia及hotels.com的價格是最便宜，均3,050元一晚連早餐，房型均為城市景觀客房。如果還想享用晚餐的話，KLOOK及kkday最近都有因應中秋節推出staycation套餐，2人連自助晚餐及早餐的價錢為3,575元，人均約1,787.5元，KLOOK的優惠標明房型為標準客房，而kkday則顯示為高級客房。

 

責任編輯：鄭樂怡

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