【消費優惠】Bakerie.C 醫護9折優惠 精明消費 10:30 2022/09/05 分享： 分享： 疫情再度升溫，Bakerie.C再次推出醫護優惠，由即日起至9月30日凡訂購至醫院的訂單均可享9折優惠，於結帳時輸入優惠碼「HKMEDICALSTAFF」即可。 網頁：按此 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】CRUX攀岩健身房 學生早鳥價$130 今日 【消費優惠】CRUX攀岩健身房 學生早鳥價$130 【好去處】土瓜灣人氣大牌檔疫市搬舖 7,500呎面積+全新鑊氣小炒 2022/09/04 【好去處】土瓜灣人氣大牌檔疫市搬舖 7,500呎面積+全新鑊氣小炒 【好去處】Apinara推8道華麗泰菜盛宴 每位$688嚐泰國米芝蓮味道 2022/09/04 【好去處】Apinara推8道華麗泰菜盛宴 每位$688嚐泰國米芝蓮味道 唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品 2022/09/04 唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品 【好去處】翡翠拉麵小籠包首推「蟹」主題下午茶 優惠價$298嚐2人餐 2022/09/03 【好去處】翡翠拉麵小籠包首推「蟹」主題下午茶 優惠價$298嚐2人餐 著數優惠 公立醫院 疫情 經濟 香港