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【消費優惠】CRUX攀岩健身房 學生早鳥價$130

精明消費 09:00 2022/09/05

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《學生早鳥優惠》正式推出，12-25歲全日制學生可以用早鳥價130元在平日11am-3pm來抱石，早鳥價包埋租鞋。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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