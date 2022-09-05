【消費優惠】CRUX攀岩健身房 學生早鳥價$130 精明消費 09:00 2022/09/05 分享： 分享： 《學生早鳥優惠》正式推出，12-25歲全日制學生可以用早鳥價130元在平日11am-3pm來抱石，早鳥價包埋租鞋。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】土瓜灣人氣大牌檔疫市搬舖 7,500呎面積+全新鑊氣小炒 2022/09/04 【好去處】土瓜灣人氣大牌檔疫市搬舖 7,500呎面積+全新鑊氣小炒 【好去處】Apinara推8道華麗泰菜盛宴 每位$688嚐泰國米芝蓮味道 2022/09/04 【好去處】Apinara推8道華麗泰菜盛宴 每位$688嚐泰國米芝蓮味道 唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品 2022/09/04 唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品 【好去處】翡翠拉麵小籠包首推「蟹」主題下午茶 優惠價$298嚐2人餐 2022/09/03 【好去處】翡翠拉麵小籠包首推「蟹」主題下午茶 優惠價$298嚐2人餐 【好去處】沙田全新寵物友善餐廳Woofy 請來星級名廚設計寵物餐單 2022/09/03 【好去處】沙田全新寵物友善餐廳Woofy 請來星級名廚設計寵物餐單 著數優惠 中學 經濟 健身 香港