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Torisho HK 鷄笑感謝日全單低至85折 7仔玩遊戲送「拉麵碗套裝」限量版Box Set

精明消費 07:30 2022/09/05

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Torisho HK 鷄笑：感謝日全單低至85折

為慶祝鷄笑香港一周年，本月20號及逢星期三為感謝日，星期三特價日全單9折，9月20日感謝日全單85折。

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2. 7-Eleven：玩遊戲送「拉麵碗套裝」限量版Box Set

即日起至9月11日，7-Eleven推出「估乜賞乜」Foodle遊戲，只要登入「7仔Foodle - 迪士尼篇」活動網站 www.711-foodle.com ，根據7-SELECT 系列美食謎題，在6次機會之內，估中迪士尼人氣角色名稱的謎底，就可以參加大抽獎，有機會贏得7-Eleven 2元現金劵 (2000份) 、5元現金劵 (1000份)，或終極大獎「拉麵碗套裝」系列限量版Box Set 2件裝 (4份) 或 8件裝 (1份) 。

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3. Ocean Three：9月優惠 海鮮刺身低至85折

即日起至9月30日，Ocean Three多款海鮮刺身折扣優惠，日本大崎水產仿蟹柳優惠價：25元/包（原價：30元/包）；韓國醬油純蟹膏蟹肉優惠價：148元/件（原價：168元/件）；波蘭YANO豬腩片優惠價：28元/包（原價：35元/包）。

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撰文：hket小編

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