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【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市　未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略　立即收看！

綠色金融 20:00 2022/09/05

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去年第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）中，近200個國家達成《格拉斯哥氣候協議》，承諾於10年內大幅減少碳排放，減碳成為環球大趨勢。全球有一半碳排放量來自亞洲，而亞太地區累計發行綠債總額3717億美元，為綠債發行量第二大地區，去年發行量增長129%，為全球發行量增長最大地區。而亞洲綠色債券表現更跑贏其他債券類別，截至2022年7月的3年回報率顯示，彭博MSCI亞洲（除日本外）美元綠色債券指數仍有正回報，遠高於彭博全球綜合債券指數的-2.52%、彭博MSCI全球綠色債券指數的-4.7%。《ET財智Talk》請來未來資產環球投資資深投資經理霍浩華（Dennis），為你拆解亞洲綠色「錢」景及ETF投資策略。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3346631

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市　未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略　今晚8時見！

ET財智TALK逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

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欄名 : ET財智Talk

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