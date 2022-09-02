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銀債今午截飛 高息定存延限期 永亨3.28厘富邦3厘 最少延長兩周

收息攻略 10:50 2022/09/02

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銀色債券今午2時截止認購，長者可把握最後機會認購，未到60歲都可以買。而未夠資格買銀債的讀者，可繼續留意銀行高息定存，雖然長息沒有4厘水平，但也有不少逾3厘，在波動市況下提供保守穩賺之選。

早前有不少高息優惠在8月底到期，但踏入9月，銀行普遍延續優惠期，部分延續至月中，也有些延至9月底，即銀債發行後。

高息港元定存及其優惠期限

（年息由低至高排列）

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華僑永亨把4項港元定存優惠的限期，都由8月底延至9月17日，包括388天3.28厘、12個月3.18厘、288天3.08厘及168天2.68厘。入場費為20萬元，但只適用於「華僑永亨宏富理財」的新資金。

南洋商業銀行早前推出的338天3.38厘及168天3.08厘，優惠期至9月13日。

富邦銀行及信銀國際則一同把高息定存優惠期延至9月30日，當中包括富邦的1年期3厘，及信銀國際的1年期2.85厘。

工銀亞洲昨日把12個月港元定存年息加至3.05厘，起存額要300萬元。

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欄名 : 存款收息

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