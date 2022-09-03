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【好去處】翡翠拉麵小籠包首推「蟹」主題下午茶　優惠價$298嚐2人餐

精明消費 19:00 2022/09/03

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翡翠拉麵小籠包於今個盛夏以螃蟹作主題，推出10多款鮮味蟹饌佳餚及招牌美食，並首度推出以蟹為主題之下午茶套餐，讓一眾「蟹」粉展開一場難忘的螃蟹盛宴。

今年有首度推出的「Hi～蟹肉瑤柱小籠包」（$60），於內餡中加入蟹肉及瑤柱絲，增加口感層次，同時令整粒小籠包鮮味提升。大廚亦別出心裁，加入新鮮萃取紅菜頭汁至麵糰當中，以人手包裹，粒粒精緻飽滿、皮薄多汁，打開時驚喜滿分。吃時伴以鎮江陳醋，更添鮮味。

新出的熱辣辣蟹肉鍋貼（$64）同樣是必點，招牌鍋貼肉餡加上秘製辣蟹醬料，肉餡包好後隨即落鑊生煎，餡香湯鮮，加上外皮獨有的軟糯及酥脆口感，更勝傳統鍋貼。另推介多道清新開胃前菜，包括冷盤小清新蟹肉麻醬菠菜墩（$88），菠菜蓉配搭啖啖鮮甜蟹肉，再以麻醬調味，十分清爽。

而涼浸浸蟹肉麻醬冷麵（$118）則選用鮮美清爽的蟹鉗及蟹肉，配上香濃胡麻醬汁，並搭配招牌手工拉麵，滑溜彈牙，暑氣全消。其餘菜式還有蟹肉麻醬粉皮、真．蟹肉賽螃蟹、惹味椒鹽炒蟹及鑊氣滿滿蟹肉炒飯，同樣吸引。

全新下午茶

為讓客人可品嘗各式蟹饌美膳，店家首度推出「Hi～蟹Tea下午茶2人餐」（優惠價$298），套餐齊集經典上海特色美點，食客可一口氣享用由前菜、點心到主食多達13道佳餚，更可品嘗多款全新蟹饌，以及兩杯夏日精選特飲，為炎炎夏日劃上完美句號。

下午茶供應時間為周一至周五2:30pm至5:30pm，於金鐘廊、大有廣場、將軍澳、旺角MOKO、馬鞍山、德福、YOHO、屯門及香港仔分店供應。店家還推出多款低至7折優惠的套餐，包括「Give me蟹4人餐」及蟹王盛宴4人餐，會員及HSBC信用卡持有人更可享最多額外$100折扣優惠。

    點擊圖片放大
    +2

翡翠拉麵小籠包
電話：2295 3811（ifc分店）

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

【原文：翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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