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《明日戰記》裝甲道具展覽 免費參觀兼獲迷你電影海報

精明消費 10:00 2022/09/03

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票房勁收的《明日戰記》，戲中不少戰甲及裝備製作認真，電影公司由即日起至9月14日便於銅鑼灣Fashion Walk舉行《明日戰記》電影展覽。

是次展覽以電影內容為主題，展出部分拍攝時使用之戲服及道具，當中有不少讓參觀者「打卡」的擺設，例如幾個主要角色的戲服，包括泰來（古天樂飾）的26號動力重裝甲配件、基因子彈箱、H8炸彈等，並有視覺藝術家利志達為電影繪製之故事板及手繪海報，更有以6萬多粒Lego、歷時兩個月去設計及砌出的樂高1：1動力重裝甲。

主辦單位希望藉着這次展覽，向大眾展示更多關於《明日戰記》的點滴，現場展示的實物道具製作精美，能感受到團隊如何跨越重重艱難，製作屬於香港最大規模的科幻電影。

    點擊圖片放大
    +2

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《明日戰記》電影展覽

日期：即日起至9月14日

時間：中午12時至晚上9時

地點：銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2至4號地庫全層（免費入場，現場可索取電影迷你海報）

作者：區家歷

責任編輯：陳家昌

【原文︰《明日戰記》裝甲道具展覽 免費參觀兼獲迷你電影海報】（收費文章）

 

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