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【好去處】朗豪坊經典動漫 1:1 Figure 打卡位 間諜家家酒/海賊王/龍珠

精明消費 13:00 2022/09/03

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大小朋友最愛的動漫《SPY X FAMILY間諜家家酒》、《海賊王》及《龍珠》，由即日起至9月12日於朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES夏日電影館」現身，以戲院為布置主題，展出多款1：1人氣角色立像及全新TOKYO限定商品。

5大展區包括人氣動漫《SPY X FAMILY間諜家家酒》一家三口紙板打卡位、《海賊王》2米高的BIG MOM沙羅特·林林─花魁玲子立像、《火影忍者》漩渦鳴人立像及100隻Figure展現影分身之術、《龍珠》孫悟空立像等等，粉絲見到必眼睛發亮。

會場亦有發售多款Figure及最新商品，除了以上動漫玩具外，還有《咒術迴戰0》S.H.Figuarts、《魔法小神童加旋》，以及4款全新TNS TOKYO限定品，包括機動戰士高達SEED、新世紀福音戰士、蒙面超人ZERO-ONE及超人Z，於期間限定店獨家搶先發售。購買兩件商品滿指定金額，即可獲得TAMASHII NATIONS精品及電影換票證等。

「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」

地點：旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓通天廣場

日期：即日起至9月12日

開放時間：12nn至10pm

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作者、責任編輯：張頌婷

【原文：朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位（收費文章）】

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