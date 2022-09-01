【消費優惠】 蘇寧推網店及門市《中秋勁賞》優惠　 Nikon數位相機減近1,000元

一年一度的中秋佳節為今個月10日，不少商店趁住節日都推出不同優惠，而香港蘇寧則推出《中秋勁賞》，各款人氣電子產品及家庭電器以優惠價發售，門店低至47折，網店低至31折，全場更有滿減優惠高達$2000，SoClub會員亦可獲享$100購物優惠。

網店《限量激抵優惠》共分為4個優惠期

蘇寧門店優惠方面，Samsung Galaxy S22建議零售價為$6,298，蘇寧價為$5,698，而Toshiba前置式變頻洗衣機建議零售價為$5,580，蘇寧價為$4,180。而蘇寧網店《限量激抵優惠》共分為4個優惠期，每期首日上午10時開搶，優惠低至31折，數量有限。其中，Nikon 16MP 125X 光學變焦數位相機建議零售價為$9,280，蘇寧價為$6,780，減近1,000元。

恒生信用卡可賺高達$1,160 Cash Dollars

除此之外，蘇寧更推出多重消費禮遇，蘇寧門店及網店接受消費券支付，於蘇寧門店以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、BoC Pay及PayMe支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿$1500即享$50優惠。於蘇寧門店以消費券購物滿指定金額即送限量精美禮品乙份。

蘇寧門店更接受合併消費，交易可以消費券多次支付，或使用消費券後以其他支付方式支付餘額，使用信用卡支付更可享現金回贈。由2022年9月1日至10月31日，憑已成功登記之合資格恒生信用卡於香港蘇寧門店或網店簽賬滿指定金額，可賺取額外高達合共$1,160 Cash Dollars / 192,000 yuu 積分。另外，即日至2022年12月31日登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850網店優惠券。

■《中秋勁賞》 蘇寧門店優惠■

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■《中秋勁賞》 蘇寧網店優惠■

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責任編輯：區祖飛

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