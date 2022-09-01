Meme股新玩法 基金推個股ETF 可反向追蹤10隻Meme股 包括GME/AMC

早前本網介紹過，如果想沽空Tesla有新門路，美國有ETF發行商推出個股反向ETF，可以Short美股，當中便包括Tesla。而最近又有發行商計劃針對10隻「Meme股」發行個股ETF，包含槓桿或反向，相信適合能承受高風險的投資者。

所謂「Meme股」指的是在網路平台上深受網民們喜愛而突然爆紅的股票，疫情令許多年輕人投入股市，進而追捧出許多Meme股，包括Gamestop（GME）、AMC（AMC）、網絡券商羅賓漢Robinhood（ＨOOD）等，但今年以來這批Meme股可謂全軍盡沒，以下即將被個股ETF所追蹤的10隻Meme股，今年以來累計跌幅由25%至73%不等。

10隻個股ETF追蹤的股票

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上圖可見，GME已是今年表現最好的Meme股，「只」跌25%，加密貨幣平台Coinbase Global（COIN）的累計跌幅達到73%，其餘還包括累跌逾47%的電動車概念股Nikola（NKLA）及累跌逾6成的Beyond Meat（BYND）。

據彭博引述提交予美國監管機構的文件報導，這批ETF將由Toroso Investment LLC提供諮詢服務，計劃中的看跌單一股票ETF為散戶投者提供沽空公司的途徑。

在超過6萬億美元的美國ETF市場內，個股ETF倒是新事物，今年才在美國市場首度推出，除文首提供的Tesla外，目前美國市場的個股ETF還包括以波音 （BA）、富國銀行 （WFC）、Salesforce（CRM）、NIKE（NKE）等為標的。

不過，SEC（美國證交會）主席Gary Gensler便曾作出警告，指個股ETF波動性大，存在特殊風險，SEC專員Caroline Crenshaw亦告誡投資顧問，不要向散戶推銷這些產品。

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