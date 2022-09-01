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【名品攻略】2022年奢侈品二手市場排行榜出爐　Rolex佔腕錶轉售表現最好頭3位、Hermès則3甲不入！

個人增值 18:00 2022/09/01

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在奢侈品市場中不少產品都「有市有價」，加上「永續時尚」是近年趨勢令二手市場氣氛更活躍。有外國網站發布了2022年二手市場年度報告，顯示了各個名牌的二手交易情況，同時公布了10大最受二手市場歡迎的品牌排名，以及2022年5大必備手袋款式（Must-have），馬上了解你熱愛的奢侈品品牌有無上榜啦！

美國奢侈品轉售網站The RealReal近日發布了奢侈品品牌二手市場報告，當中了解不同年代消費者的消費模式和行為，更公開了10大最受二手市場歡迎的品牌排名。報告指，在2022年期間有530萬人加入其平台進行二手交易，累計現時已有2,800萬名用戶，同時承諾網頁會不斷更新，提供更實惠的投資，更指二手買賣對地球產生積極影響，令轉售市場變得吸引。

Gucci躍升至最受歡迎品牌榜首

報告列出二手市場最受歡迎品牌的排行榜，當中多次加價的Chanel，以及最受香港人喜愛的Hermès同樣都不是榜首，它們分別排名第3及第7。而去年排名第1位的Louis Vuitton則屈居第2，Gucci則躍升至榜首，而排名第10的Balenciaga是排行榜中需求增長最快的一個，銷售量增長了41%。

除了10大最受歡迎品牌外，報告亦有列出3個轉售表現最好的腕錶和配飾品牌名稱。在腕錶方面分別有Rolex、Cartier和Hermès，而配飾方面則有Chanel和Gucci品牌的鞋，和Louis Vutton品牌的手袋。

值得一提的是，報告更集合了2022年5大必備手袋款式（Must-have），當中包括銷售最快的Saint Laurent LE5À7 Hobo、 最熱賣的Louis Vuitton Onthego、最多人等候的Balenciaga Le Cagole，二手市場最貴的Hermès Birkin 25，以及今年強勢回歸的Gucci Blondie。

千禧後與Z世代品牌各有喜好

不同年代的消費者的喜好各異，報告指出了千禧與Z世代的消費和買賣情況。在Z世代中，女性服裝上多數會購買迷你短裙；腕錶品牌則喜愛買Cartier品牌，亦會轉售Reformation和Prada品牌的女裝衣服。相反，千禧世代在女裝服飾上多數會購買褲子，而腕錶則會買Patek Philippe品牌，而她們會轉售Zimmermann和Brunello Cucinelli品牌的女裝服飾。

10大最受二手市場歡迎的品牌排名

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3大二手市場轉售腕錶品牌

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3大二手市場轉售配飾品牌

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2022年必備手袋款式

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責任編輯：區祖飛

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