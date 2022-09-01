【投資策略】逢低買入仍是股市標準做法？ 專家：熊市中反而會蒙受損失

在股市投資中，坊間都認爲「逢低買入」是有效的投資策略，即投資者在市場低迷的時候預測股市已到達低點，預期未來會恢復上漲趨勢，於是選擇買入的投資行為。但不是每一次市場到達低位就會及時反彈恢復上漲的趨勢，底部很容易被誤判，結果或會逆轉並持續走低，在這種情況下早購買反而會遭受更大的損失。因此，投資專家們亦對此投資策略持不同意見。

投資者們的分歧討論

隨着美聯儲採取措施抑制高通脹，針對目前市場狀況，投資者對「逢低買入」的投資觀點存在分歧。在今年年初，就有投資者針對這個問題展開過討論。

基金管理公司普徠仕（T Rowe Price）新任首席執行官Rob Sharps表示：「鑑於我們可能將在2022年持續面臨的環境，應拒絕逢低買進的簡單反射思路」。「債王」之稱的格羅斯（Bill Gross）表示：「市場上逢低買入的心態已經消散了」。著名對沖基金Pershing Square創辦人Bill Ackman則認為︰「我們的許多最佳投資，都是在其他短線投資者拋售績優股時出現的，而績優股的價格在長期投資時顯得格外吸引。」

晚購買反而有高回報

位于紐約的投資管理公司 Richard Bernstein Advisors 的副首席投資官 Dan Suzuki 針對是否應該早買入等待市場上漲這個問題發表了一篇文章，用過去數年的數據來證明，往往晚些買入會比早買入所獲回報更多。



Suzuki表示，他們利用過去的數據，分析了每次見底前後一共18個月的假設回報數據，分別是觸底之前的6個月和觸底之後的12個月的數據。他們主要對比了兩種投資選擇回報的差別，分別是在整個期間持有100%股票（即下圖的橙棒）和觸底之後6個月持有現金，然後再轉向100%投資股票（即下圖的藍棒）。從圖表數據可見，在所調查的年限内，遲點購買的比早購買的回報大的次數更多。即遲點買入有更大回報，早買入會蒙受更大損失。

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美聯儲加息下不宜 逢低買入

Suzuki還提到，在過去70年中，只有在1982年、1990年和2020年是最好更早購買的情況，但前提是美聯儲已經在減息。



在美聯儲主席鮑威爾於Jackson Hole年會發表講話之後，股市再次暴跌，他在講話中亦提到，通脹狀況證明貨幣政策可能會在一段時間内保持「限制性」。早些時候， 美國人口普查局和美國住房和城市發展部表示，7月份的新屋銷售量降至 2016 年 1 月以來的最低水平。S&P Global Market Intelligence 高級經濟學家 Sian Jones 指出，不包括 2020 年 3 月至 2020 年 5 月期間，總產出下降是近 13 年以來最嚴重的。因此，鑑於美聯儲極有可能繼續收緊已經放緩的盈利增長，現時大幅增加股票敞口似乎還為時過早。

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