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法國殿堂眼鏡品牌Anne et Valentin　法國+日本板材締造新視線

博客 17:49 2022/09/02

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眼鏡和時裝一樣有著潮流可言，約20多年前，因為來自法國眼鏡品牌Alain Mikli到港，令港人認識designer eyewear是甚麼的一回事，及後眼鏡潮流被日本眼鏡品牌搶去不少風頭，時至今日，歐洲鏡框又再來襲，當中有Anne et Valentin這個不朽的名字。

Anne et Valentin的眼鏡用色大膽絢麗，有點叫人想到當年曾經大紅的Alain Mikli，能夠屹立市場多年，除了因為兩者都來自法國外，品牌的設計從來不跟隨大圍潮流，設計我行我素亦是重要的原因。（前$4,200、後$3,700／攝影：黃建輝）

誠然，只要看過Anne et Valentin產品的人，都會不期然令我們想起曾經是本地四眼潮人必備Alain Mikli的眼鏡，畢竟多變的顏色鏡架，從不跟大圍眼鏡潮流的鏡框造型，不就是當年Alain Mikli的拿手好戲嗎？

紫色的acetate 膠框在市場上並不多見。（$3,700／攝影：黃建輝）

八角型鏡框在市場上甚為鮮見，設計師更在鏡臂中加入黑白條子飾臂，大有畫龍點睛的意思。（$4,000／攝影：黃建輝）

八角型鏡框在市場上甚為鮮見，設計師更在鏡臂中加入黑白條子飾臂，大有畫龍點睛的意思。（$4,000／攝影：黃建輝）

其實Anne et Valentin的歷史可說是與Alain Mikli同期於業界中出現，有所不同的是後者早已賣盤給與大集團旗下，設計師正逍遙自在享受人生，而在大集團經營下的Alain Mikli似乎無心戀戰，完全不復當年勇。至於前者Anne et Valentin仍然在設計新品推陳出新，成為法國眼鏡界別中跟得上流行軌跡的老字號。

看似簡單的鏡框，細看之下原來以acetate包裹著鈦金屬框架，簡單中可見品牌的功力。（$4,100／攝影：黃建輝）

看似簡單的鏡框，細看之下原來以acetate包裹著鈦金屬框架，簡單中可見品牌的功力。（$4,100／攝影：黃建輝）

要說Anne et Valentin品牌的歷史其實非常簡單，是一對擁有配鏡師學位的夫婦共同創立的眼鏡品牌，1984年推出首個系列，當時構想是為了推出完美鋼框，於是進行調查，藉此希望了解顧客的生活方式和配合人體工學來制定設計，而今天這個設計宗旨仍一直維持不變。

啡色金屬鏡框，以凹槽式的姿態出現，凹下的部分以磨砂效果出現。（$4,100／攝影：黃建輝）

啡色金屬鏡框，以凹槽式的姿態出現，凹下的部分以磨砂效果出現。（$4,100／攝影：黃建輝）

而為了提高品質，這一對夫婦檔分別應用日本和法國的素材來製造眼鏡，當中他倆起用日本的鈦金屬，而顏色豐富的acetate（醋酸鹽）板材則來自法國本土。而為了保持設計上的風格，鏡框會由他們熟悉的工匠設計，而法國和日本的技術人員則進行最後的潤色，因此，Anne et Valentin的產品在另一個層面上可說得上法日的結晶呢﹗

產品查詢：尊貴視力（2882 2948）

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欄名 : 型男玩物誌

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