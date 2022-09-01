【保險冷靜期】保險冷靜期是甚麼？冷靜期内退保原來未必可全數退還

保險產品通常都設有冷靜期（Cooling-off Period）條款，讓保單持有人有合理時間審視產品條款，重新思考購買決定。若果最終認為產品不適合自己，消費者可以於冷靜期內取消保單，而保險公司須退還已繳保費及保費徵費。冷靜期不單保障消費者權益，而且能間接減低保險從業員採用高壓推銷手法的誘因。

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1. 甚麼保險設有冷靜期？

除旅遊保險外，市場上大部份保險產品都設有冷靜期。不過，在眾多產品中，只有人壽保險和自願醫保計劃（VHIS），是分別按保險業監管局《冷靜期指引》（指引29）及食衛局要求而定立，而其他產品的冷靜期則按行業慣例處理。



2. 冷靜期從哪一日開始？

有別於坊間其他商品的冷靜期，壽險冷靜期並非以簽署保單合約起計算。根據保監局指引，壽險的冷靜期為21日，由保單或冷靜期通知書交付予保單持有人或其指定代表後起計算，重點是收到實體或電子保單時間，以較先者為準。若果於冷靜期通知書交付後的9日內，保單持有人仍未收到保單，便應聯絡保險公司。



3. 壽險可以退還多少金額？

視乎保單類型。「非投資相連」保單持有人（不包括「非投資相連整付保費」保單），皆可獲得退還全數已繳保費。至於是「投資相連」和「非投資相連整付保費」保單，於退還保費時，保險公司有權在已繳保費中扣除「市值調整」（market value adjustment），以彌補因兌現以保費投資所引致的損失，故此退回的保費未必等於已繳保費。

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4. 自願醫保有沒有冷靜期？

自願醫保設有21日冷靜期，而且僅是下限要求。事實上，坊間有產品的冷靜期長達30日。於冷靜期內，保單持有人有權取消新買的保單，除非曾因索償而獲得賠償或將獲得賠償，否則可以獲全數退還已繳保費。



5. 為甚麼有些產品設有30日冷靜期？

正如上述所言，除部份產品按規定設有21日冷靜期，其他產品則按「行規」而提供。此外，因應疫情發展，保監局推出臨時便利措施，容許保險公司以非面對面方式來銷售特定保障型保險產品，包括合資格延期年金保單、自願醫保產品、定期人壽保險保單等。該產品可在毋須錄音或錄影的情況下，透過遙距投保沙盒銷售，但在銷售時須向客戶清晰披露產品的重要資料，而相關保單的冷靜期也須延長至不少於30日。



6. 甚麼情況下人壽保險的冷靜期並不適用？

保監局指引並不適用於團體保單。此外，指引亦不適用於某些人壽保險保單交易，包括為提高現有保單保額而增加的保費；行使抗通脹條文，以提高保額；為現有壽險保單加入新的附加保障；行使轉換權，例如將定期保單或定期附加保障，轉換為終身人壽保險保單。



7. 冷靜期退保手續是？

雖然冷靜期賦予消費者在指定限期內取消保單的權力，而毋須提供原因或理據。可是，由於各間保險公司的冷靜期退保手續不盡相同，保單持有人宜先先了解退保方法，避免費時失事。



【文章來源：10Life；原題：【冷靜期】保險冷靜期是甚麼？退保有甚麼手續？】

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