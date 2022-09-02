【消費優惠】DAMA雪糕杯 兩杯87折優惠 精明消費 10:30 2022/09/02 分享： 分享： 即日起至9月13日，凡於7-11購買DAMA雪糕杯：荔枝、紅肉火龍果、楊枝甘露、竹炭椰子朱古力，以上四款口味，2杯56元（原價每杯32元）；貓山王榴槤，2杯 66元（原價每杯38元）。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Follow西餐廳 二人餐OpenRice訂位85折 今日 【消費優惠】Follow西餐廳 二人餐OpenRice訂位85折 【消費優惠】 蘇寧推網店及門市《中秋勁賞》優惠 Nikon數位相機減近1,000元 2022/09/01 【消費優惠】 蘇寧推網店及門市《中秋勁賞》優惠 Nikon數位相機減近1,000元 【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折 2022/09/01 【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折 【消費優惠】LIFETASTIC 朗月果香月餅 買一送一 2022/09/01 【消費優惠】LIFETASTIC 朗月果香月餅 買一送一 【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合 月餅送禮優惠懶人包（更新至8月31日） 2022/08/31 【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合 月餅送禮優惠懶人包（更新至8月31日） 7－Eleven 火龍果 紅肉 榴槤 經濟 香港 雪糕 貓 朱古力