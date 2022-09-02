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【消費優惠】DAMA雪糕杯 兩杯87折優惠

精明消費 10:30 2022/09/02

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即日起至9月13日，凡於7-11購買DAMA雪糕杯：荔枝、紅肉火龍果、楊枝甘露、竹炭椰子朱古力，以上四款口味，2杯56元（原價每杯32元）；貓山王榴槤，2杯 66元（原價每杯38元）。

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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