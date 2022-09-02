  • 28°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 09:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】Follow西餐廳 二人餐OpenRice訂位85折

精明消費 09:00 2022/09/02

分享：

分享：

現在OpenRice訂位，意式情迷火焰豬手二人套餐有85折。

Follow 

地址: 長沙灣東沙島街青山道181號地下C舖

電話: 5546-9689

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】 蘇寧推網店及門市《中秋勁賞》優惠　 Nikon數位相機減近1,000元
2022/09/01
【消費優惠】 蘇寧推網店及門市《中秋勁賞》優惠　 Nikon數位相機減近1,000元
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
2022/09/01
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】LIFETASTIC 朗月果香月餅 買一送一
2022/09/01
【消費優惠】LIFETASTIC 朗月果香月餅 買一送一
【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合　月餅送禮優惠懶人包（更新至8月31日）
2022/08/31
【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合　月餅送禮優惠懶人包（更新至8月31日）
【消費優惠】日日煮中秋盆菜優惠 入code即減 $80
2022/08/31
【消費優惠】日日煮中秋盆菜優惠 入code即減 $80
著數優惠 openrice 經濟 香港 西餐 餐廳

下一篇文章

都會海逸酒店 9月自助餐低至8折 海洋公園日落優惠門票$175
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】LIFETASTIC 朗月果香月餅 買一送一
【消費優惠】LIFETASTIC 朗月果香月餅 買一送一
【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合　月餅送禮優惠懶人包（更新至8月31日）
【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合　月餅送禮優惠懶人包（更新至8月31日）
今日優惠精選 - 「我想和你無所事事」 學生第二杯半價 TonyMoly HK 全場低至3折
「我想和你無所事事」 學生第二杯半價 TonyMoly HK 全場低至3折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【中秋節2022】中環展城館將舉辦燈籠工作坊　親手製作特色燈籠　認識香港公共屋邨文化歷史（附報名方法）
【中秋節2022】中環展城館將舉辦燈籠工作坊　親手製作特色燈籠　認識香港公共屋邨文化歷史（附報名方法）
《明日戰記》票尾唔好丟！ 憑票尾免費食海南雞飯/飲咖啡/享折扣優惠
《明日戰記》票尾唔好丟！ 憑票尾免費食海南雞飯/飲咖啡/享折扣優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款