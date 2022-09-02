【消費優惠】Follow西餐廳 二人餐OpenRice訂位85折 精明消費 09:00 2022/09/02 分享： 分享： 現在OpenRice訂位，意式情迷火焰豬手二人套餐有85折。 Follow 地址: 長沙灣東沙島街青山道181號地下C舖 電話: 5546-9689 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】 蘇寧推網店及門市《中秋勁賞》優惠 Nikon數位相機減近1,000元 2022/09/01 【消費優惠】 蘇寧推網店及門市《中秋勁賞》優惠 Nikon數位相機減近1,000元 【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折 2022/09/01 【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折 【消費優惠】LIFETASTIC 朗月果香月餅 買一送一 2022/09/01 【消費優惠】LIFETASTIC 朗月果香月餅 買一送一 【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合 月餅送禮優惠懶人包（更新至8月31日） 2022/08/31 【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合 月餅送禮優惠懶人包（更新至8月31日） 【消費優惠】日日煮中秋盆菜優惠 入code即減 $80 2022/08/31 【消費優惠】日日煮中秋盆菜優惠 入code即減 $80 著數優惠 openrice 經濟 香港 西餐 餐廳