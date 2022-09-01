【高息定存】英鎊定存長息首次升穿3厘 英鎊兌港元跌近9算 可撈底嗎?

強美元之下，歐亞貨幣一律下跌，英鎊今日再尋底，兌港元跌穿9.1，跌近9算。雖然滙率風險較大，但若有需要兌換英鎊，換滙後可考慮做定期。近日有美資行則推高息美元定存，12個月的英鎊定存長息首次突破3厘。而綜觀英鎊短存，最高達13.88厘，存期為7天。

12個月英鎊定存（年息由低至高排列）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

7天英鎊定存（年息由低至高排列）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

花旗銀行近日在定存市場上相當積極，繼美元定存長息升穿3厘後，1年期英鎊定存也加至3.02厘，且不設最低或最高存款額，也不只限於高淨值客戶。花旗指，客戶於網上銀行或手機銀行開立便可。

除花旗外，滙豐銀行、渣打、中銀香港 （02388） 及工銀亞洲等也有推英鎊長息優惠，但最高也沒有2厘，遠低於花旗。

英鎊短存方面有較大中小型銀行參與，例如信銀國際、南商、建行亞洲等，恒生銀行（00011）也有提供。而最高為富邦銀行的13.88厘，存期為7天，起存額10萬港元等值，7天賺息約266港元，但這不計換滙的成本，詳情要留意【高息短期定存真係划算？3大細節要留意】。

【高息之選】美元以外最強G10貨幣 加息步伐追貼美國 加元料抗跌 1年定存最高2.6厘

不過，除非有實際用途要兌換英鎊，從投資角度則不建議，因為英鎊為今年表現最差的G10貨幣之一，今年至今累計跌幅接近14%。

華僑永亨銀行經濟師姜靜認為，短期内英國的經濟前景黯淡，加上能源危機以及政治的不確定因素，均利淡英鎊。在貨幣對的底部明顯形成前，需要對英鎊保持謹慎。