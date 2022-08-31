【抗通脹】美國都有iBond? 抗通脹債券 年化收益率9.62%

近期美國通脹率高企，投資者們都尋求能抗通脹的產品，然而普通銀行的低利率完全不足以抵抗通貨膨脹帶來的衝擊，於是美國財政部發行的抗通脹儲蓄債券（Series I Savings Bonds，又稱 I Bonds）又重新納入大眾考慮範圍内。

什麽是Series I Savings Bonds?

Series I Savings Bonds是一種非流通的、計息的美國政府儲蓄債券，它由兩部分組成：固定利率和可變的通貨膨脹率（每半年調整一次）。為投資者提供回報和通脹保護，通常被視爲低風險的投資。非流通性意味着無法在二級市場上買賣。

如何計算I Bonds利率？



固定利率

I Bonds的固定利率部分是永遠不會改變的，財政部每六個月宣佈該債券的固定利率，（在5月的第一個工作日和11月的第一個工作日），然後固定利率適用於未來六個月内發行的所有I Bonds。



通貨膨脹率

通貨膨脹率通常每六個月改變一次，會根據所有項目的所有城市消費者的非季節性調整後的消費者價格指數 (CPI-U) 的變化，每六個月（5 月的第一個工作日和 11 月的第一個工作日）設定通貨膨脹率，包括食物和能源。



結合兩種費率

為了獲得實際利率（有時稱為綜合利率或收益率），有如下計算方式和兩個注意事項。

1.合併率永遠不會小於零。但是，綜合費率可能低於固定費率。如果通貨膨脹率是負的，它可以抵消一些固定利率。

2.如果通貨膨脹率是負值以至於將綜合利率拉低至零以下，實際的收益率會停在零，不會變負。



該實際利率是綜合固定利率和通貨膨脹率計算而得，按照目前計算，2022年5月開始至2022年10月購買 I Bonds年化利率是9.62%。 該費率適用於購買後的 6 個月。 例如，如果在 2022 年 7 月 1 日購買 I Bonds，則 9.62% 的利率將適用於 2022 年 12 月 31 日，利息每半年計算一次。

綜合利率計算例子：

固定利率 0.00% 半年通脹率 4.81% 綜合利率 = [固定利率 + (2 x 半年通貨膨脹率) + (固定利率 x 半年通脹率)] [0.0000 + (2 x 0.0481) + (0.0000 x 0.0481)] 綜合利率 [0.0000 + 0.0962 + 0.0000000] 綜合利率 9.62%

往年數據

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I Bonds從發行日當月的第一天開始每月賺取利息。利息累積（添加到債券中）直到債券達到 30 年或投資者兌現債券，以先到者為準。



利息每半年復利一次。自債券發行之日起每六個月，債券在前六個月賺取的利息被添加到債券的本金價值中，從而創造新的本金價值。然後在新的本金上賺取利息。可以在 12 個月後兌現債券。但是，如果在債券 5 年之前兌現債券，將失去最後三個月的利息。

香港人可以買嗎？

至於個人購買資格，I Bonds官方網站Treasurydirect上列明，有社會安全號碼並滿足以下三個條件之一可進行購買： 美國公民，無論你居住在美國還是國外;美國居民; 美國的文職僱員，無論你住在哪裡。

​​​​​​Series I Savings Bonds 這個理財產品在以前的吸引力不大，但在通脹高企的環境下，它的利率會顯得格外有優勢，可以起到抗通脹的保護作用。

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