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【中秋節2022】中環展城館將舉辦燈籠工作坊　親手製作特色燈籠　認識香港公共屋邨文化歷史（附報名方法）

精明消費 16:41 2022/08/31

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位於中環的展城館將於9月10日及11日舉行「燈籠工作坊」，讓市民大眾參照不同年代或類型的公屋在燈籠上繪畫圖案，並親手製作具個人特色的燈籠，不但可作為親子活動，亦可藉此認識香港公共屋邨獨特的文化和歷史，以及屋邨的地方營造。

在工作坊中，導師會指導參加者以公屋獨特外形為燈籠設計添上圖案，並講解製作燈籠的步驟及竅門。導師亦會同時介紹香港公共屋邨獨特的文化和歷史，以及屋邨街坊在各小社區內發揮合力佈置的力量，如在中秋於天井高掛燈籠的傳統，展現地方營造的概念，共同美化公共空間。參加者完成後可將親手製作的燈籠帶回家佈置，增加節日氣氛。

當局指，是次工作坊為由發展局及規劃署合辦「繼往創未來」規劃與基建展覽的活動之一，希望公眾能夠感受中秋節日氣氛的同時，加深對香港城市規劃的了解。

 

活動詳情
日期：2022年9月10日（六）及9月11日（日）
時間：下午3時15分至4時15分
對象：對製作燈籠感興趣的市民大眾（以親子為主）
地點：中環展城館四樓
名額：每日24人
查詢：電郵enquiry@citygallery.gov.hk 電話: 3102-1242
報名：https://bit.ly/3e6tnR3

 

責任編輯：鄭樂怡

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