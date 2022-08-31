【NBA名將】字母哥概念ETF？ 原來投資喺呢度 怕銀行倒閉 希臘名將財富分散50戶口

這個擁有近50個銀行戶口的NBA名將，現在計劃涉足ETF行業。

NBA球員年薪閒閒地都有數百萬美元，接近一線水平已能賺取千萬美元，對於這些一夜暴富的年輕人而言，理財不是容易的事。被華人球迷稱為「字母哥」的希臘名將Giannis Antetokounmpo，就決定把財富分散在50個不同的銀行戶口裡。皆因他來自希臘，他成長的年代希臘爆發債務危機，許多銀行倒閉，以致他根深柢固地認為，認為要把自己的財富分散在多家銀行裏。

NBA生涯至今 僅薪金已1.5億美元

「字母哥」今年才27歲，但他已是NBA兩屆MVP（最有價值球員），並在去年帶領密爾沃基公鹿隊取得50年來第一個總冠軍。根據basketball-reference.com，他9年的NBA生涯已累計讓他賺取1.5億美元的薪金，這還未計各種代言佣金。

在他的50個銀戶口，全部都有聯邦保險公司的25萬美元保險限額。這類似香港的存款保障計劃，萬一銀行倒閉，存戶可在每個戶口拿回25萬美元。

他所屬的公鹿隊班主之一Marc Lasry知道這個狀況後，花了一段時間教導這名27歲已成名的年輕人，如何投資及理財。

ETF以「字母哥」命名

現在，Marc Lasry帶他進入ETF的領域。據彭博報導，「字母哥」正在與Calamos Advisors 合作開發一個將投資於可持續發展公司的 ETF。

基金名為「Calamos Antetokounmpo 可持續股票基金」，將允許投資者押注遵守環境、社會和治理（ESG）標準的公司的業績。一份文件顯示，它將排除任何涉及動物試驗、賭博、核能和酒精等活動的活動。

Calamos指，Calamos Investments 和 Giannis Antetokounmpo 之間的共同價值觀為建立良好的合作夥伴關係奠定了基礎。

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