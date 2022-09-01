【理財個案】兩夫婦欲移居新加坡 丈夫堅持賣樓 妻子想轉按套現 該如何抉擇？

在作投資時，往往都會面對兩難的局面。而是次讀者的個案關乎到整個家庭的未來。在家庭開支龐大的情況下，丈夫又因為疫情關係而公司生意慘淡，自己又是家庭主婦，僅得一份兼職月薪，他們打算移民新加坡，但正苦惱應將香港物業賣出還是轉按。看看龔成是如何回答。

讀者：

我有個非常大嘅難題好想請教，做錯決定影響整個家庭的未來。這是關於應賣樓，還是轉按。我有一個麗港城兩房優質向海單位，買入535萬，現830萬。尚欠220萬要供，所選用的按揭計劃為H+0.65, P-2.8 。月供12,000元。

我現時46歲，是一個全職媽媽。先生則47歲，是新加坡人。我們育有有兩名兒子，大兒子13歲讀直資學校，小兒子11歲讀新加坡國際學校。先生從事廣告設計工作，以前是公司高層，4年前在上海自己開公司，我們一直分開兩地生活。疫情令公司沒有生意，公司現時已解散。這一年沒有甚麼收入，但每月家庭開支8至9萬元。財政壓力好大。

現在好擔心，老公在新加坡找不到生意，沒有人聘請，說over qualified。他想出售香港物業，回新加坡一次pay off政府樓，小朋友讀政府學校。但我不想賣樓，想攞返個保障，並與這個單位好有感情，好鍾意唔捨得。

我之前到過樓宇講座，知道轉按套現再投資，可以增加財富。現在東亞銀行已經批核了，做6成按揭，490萬元，按揭計劃H+1.3, P-2.75。較之前供多7,000元。

有一個坊間的導師教我買保費融資，供息5,000多元, 200萬元放mortgage link, 再分三次買入派息基金。派息基金的利息足以應付增加了的按揭利息7,000元。我沒有投資經驗，所以先參加這位導師的課程，但其實他們都是某間銀行嘅人。所以不知道是否可信，還是因為有利益叫我買產品。

我們的資產只有這物業，做錯決定我們一家人以後就會好慘。10號前要去律師樓簽文件。老公堅持買樓即時返新加坡減少經濟壓力，但我想轉按套現。

由於自己知識不足，所以未能夠做決定，想請老師幫我分析一下。現時香港戶口還有70萬元，大陸公司戶口還有70萬元，但人民幣難以提取。新加坡還有40萬。我自己都有責任，沒有收入還正常用錢。我現在有份part-time月入7,000元，亦開始找工作。

身邊朋友各有意見。有人話派息基金唔穩定，有人話保費融資唔值得買，有朋友話分分鐘蝕。我應該如何選擇好, 因為新加坡買政府樓，不可以擁有私樓。所以丈夫堅持沽售香港樓。我又覺得香港要有間屋，賣了就難以買回來。

龔成︰

其他導師的做法，我不便作出評論。我覺得你和你先生，對將來生活都未有一個明顯共識。所以，在有一致性的共識前，建議不論賣香港樓，還是加按，都暫時不要進行，以免愈行愈錯。你們面對主要問題，不是投資部份，而是未來生活的方向。我建議你先與你先生及2位小朋友，一齊討論好。長綫到底留港發展，定回新加坡生活。

若你回新加坡生活，我覺得你用你先生的計劃，沽售香港樓，減輕財務壓力，畢竟你們都不會留在香港生活。

我不知你所講的「每月開支8至9萬」，現在是否存在。如果這是負債造成的支出，建議先處理好。若果是生活費用，你就要保留較多現金（最少半年至1年），以備不時之需。

到你在新加坡安頓好一切，餘下資金可以投資一些平穏增長股，去進行適度增值。佢地都有一定派息，可以幫補你部份生活開友。

若你選擇留港，你應先用現有資金（香港70萬，大陸70萬，新加坡40萬），去安頓好日常生活（同樣預留半至1年錢）。若真的不足以支持，才考慮加按去套現幫手。

記住，一切以生活行先。投資只能用閒錢去做，因為真正的投資係一個長線計劃，唔好預佢會幫到你解決短期財務問題。

至於其他導師，向你建議的投資工具，我不便評論是否合適。我只從我認知和經驗，簡介佢地特性和好壞處，是否採用，你要自行衡量。

1) Premium Financing(保單融資)，其實就係透過借貸，去以槓桿形式放大回報。相比傳統儲蓄保險，其增長潛力會相對較大，同時風險會相對較高。若保單實際回報，是多於貸款利息，投保人自然會因為槓桿操作，而令回報放大左。但由於保單本身，好多時回報和利率都係不保證。再加上貸款利息，多為浮息。在低息環境，固然會受惠。但進入加息週期，利潤將進一步被蠶食。因此，用保單融資去投保，有一定風險。

其實係財富增值上，最好集中係優質資產上（如物業、優質股）。「保險」只係一種產品，主要係用作防守，買足夠保障就可以。儲蓄成份的保險，不是不可以買。如果你個人風險承受能力好低，或者完全無投資能力，這類保險都有持有價值。

我一般只會建議讀者，投保一些較傳統儲蓄保單，而非這類有槓桿性質的產品。

2) 派息基金，好多時都是一些包含多種債券的基金組合。你要留意其投資項目，信貸評級是否安全，最好是有A級的債。唔好只見高息，就覺得值得投資。因為高息背後，可能存在極高違約風險。另外，你要查看其派息是否保證，不要單用現時或過去派息作準。

【本文獲作者龔成授權轉載】

相關文章︰【儲蓄保險呃人？了解儲蓄保3大伏位 防墮推銷陷阱】

＝＝＝＝＝

*環球股市大洗牌？重溫《ET財智Talk》安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊*

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經