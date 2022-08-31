  • 31°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息之選】美元以外最強G10貨幣 加息步伐追貼美國 加元料抗跌 1年定存最高2.6厘

收息攻略 14:44 2022/08/31

分享：

分享：

Jackson Hole會議後，鮑威爾的鷹派言論令美元走強，但加元沒有受到多大的影響。近5日跌幅不足1%，而且加元是G10中最堅挺的貨幣之一，因加拿大央行加息步伐亦如美聯儲一樣，相當進取，例如7月份的議息會議便一次加100基點，超市場預期。

今年以來加元累計跌幅為3.36%，是非美元的G10貨幣當中最強。

加元在G10貨幣中投跌力最強

    點擊圖片放大

兩大因素限制加元跌幅

華僑永亨銀行經濟師姜靜指出，美國上周原油庫存意外增加 59.3 萬桶和OPEC + 沒談減產的消息，使加元維持區間內偏弱水平整固。不過，兩大因素料限制加元跌幅。第一，隨著市場對美聯儲加息預期升溫，亦推升了加央行繼續激進地加息的押注；第二，中國推出一系列刺激措施，加上利比亞的動盪影響原油供應，支持油價於低位找到支持，從而利好加元。短期內，加央行鷹派立場及油價趨穩或有利支撐加元表現。

該行認為加元兌美元支撐位為1.3及1.2923，兌港元支撐位為5.9918及5.9881。

目前有多家銀行提供加元定存優惠，以長息計，1年期最高年息為工銀亞洲，年息2.6厘，起存額為1.5萬加元。星展銀行、花旗銀行的加元定存年息都有逾2厘。另滙豐銀行、渣打及中銀香港 （02388） 有提供加元定存。

一年期加元定存（年息由低至高排列）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

若想尋找短期定存，也有不少選擇，最高達11.88厘，但全部需經銀行兌換貨幣，須留意滙率差價。

一星期加元定存（年息由低至高排列）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

*環球股市大洗牌？重溫《ET財智Talk》安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊*

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【高息定存】6個月港元定存首見3厘 3銀行加存息 存半年賺1.5萬元
2022/08/30
【高息定存】6個月港元定存首見3厘 3銀行加存息 存半年賺1.5萬元
【高息定存】新加坡搶人才 美資行搶坡元 新設坡元定存優惠 年息最高2.72厘
2022/08/30
【高息定存】新加坡搶人才 美資行搶坡元 新設坡元定存優惠 年息最高2.72厘
【現金為王】強美元之選 1個月定存最高3.38厘
2022/08/29
【現金為王】強美元之選 1個月定存最高3.38厘
【高息定存】盤點8月底到期定存 美元長息最高3.6厘 外幣短存最高13.88厘
2022/08/27
【高息定存】盤點8月底到期定存 美元長息最高3.6厘 外幣短存最高13.88厘
【定存優惠】3發鈔行輪流加存息　中銀突推限時優惠搶存
2022/08/25
【定存優惠】3發鈔行輪流加存息　中銀突推限時優惠搶存
加拿大 議息 外滙 貨幣政策 定期存款 花旗銀行 華僑永亨銀行 星展銀行 工銀亞洲 港元

下一篇文章

【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至8月29日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【定存優惠】3發鈔行輪流加存息　中銀突推限時優惠搶存
【定存優惠】3發鈔行輪流加存息　中銀突推限時優惠搶存
【銀色債券2022】券商接逾億元認購 多人認購100手 有機會全中嗎？（新增恒生認購創新高）
【銀色債券2022】券商接逾億元認購 多人認購100手 有機會全中嗎？（新增恒生認購創新高）
【銀色債券2022】原來唔夠60歲都買得　認購30手以上會太浪費　抽之前考慮3件事！
【銀色債券2022】原來唔夠60歲都買得　認購30手以上會太浪費　抽之前考慮3件事！
【高息定存】6個月港元定存首見3厘 3銀行加存息 存半年賺1.5萬元
【高息定存】6個月港元定存首見3厘 3銀行加存息 存半年賺1.5萬元
【銀色債券2022】中銀及富邦免收8項收費 花旗恒生上商「7免」（銀行優惠不斷更新）
【銀色債券2022】中銀及富邦免收8項收費 花旗恒生上商「7免」（銀行優惠不斷更新）
【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至8月29日）
【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至8月29日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款