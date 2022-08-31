【高息之選】美元以外最強G10貨幣 加息步伐追貼美國 加元料抗跌 1年定存最高2.6厘

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【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘 最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至8月29日）
Jackson Hole會議後，鮑威爾的鷹派言論令美元走強，但加元沒有受到多大的影響。近5日跌幅不足1%，而且加元是G10中最堅挺的貨幣之一，因加拿大央行加息步伐亦如美聯儲一樣，相當進取，例如7月份的議息會議便一次加100基點，超市場預期。
今年以來加元累計跌幅為3.36%，是非美元的G10貨幣當中最強。
加元在G10貨幣中投跌力最強
兩大因素限制加元跌幅
華僑永亨銀行經濟師姜靜指出，美國上周原油庫存意外增加 59.3 萬桶和OPEC + 沒談減產的消息，使加元維持區間內偏弱水平整固。不過，兩大因素料限制加元跌幅。第一，隨著市場對美聯儲加息預期升溫，亦推升了加央行繼續激進地加息的押注；第二，中國推出一系列刺激措施，加上利比亞的動盪影響原油供應，支持油價於低位找到支持，從而利好加元。短期內，加央行鷹派立場及油價趨穩或有利支撐加元表現。
該行認為加元兌美元支撐位為1.3及1.2923，兌港元支撐位為5.9918及5.9881。
目前有多家銀行提供加元定存優惠，以長息計，1年期最高年息為工銀亞洲，年息2.6厘，起存額為1.5萬加元。星展銀行、花旗銀行的加元定存年息都有逾2厘。另滙豐銀行、渣打及中銀香港 （02388） 有提供加元定存。
一年期加元定存（年息由低至高排列）
若想尋找短期定存，也有不少選擇，最高達11.88厘，但全部需經銀行兌換貨幣，須留意滙率差價。
一星期加元定存（年息由低至高排列）
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欄名 : 存款收息