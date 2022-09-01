  • 32°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

環球股市發展分化　美國、歐洲、亞洲市場逐個拆解

個人增值 10:25 2022/09/01

分享：

分享：

美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole上放鷹，上周五拖累美股三大指數急瀉，港股縱使一度失守2萬點，最終收市守穩2萬關，表現硬淨。安柏環球金融集團投資總監雷志海（John）指，環球股市、經濟今年發展分化，個別有自身因素主導發展。美國方面，聯儲局貨幣政策主導市場，好比Jackson Hole會議後，市場馬上有反應。（詳看下文）

*環球股市大洗牌？重溫《ET財智Talk》安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊*

John指雖然歐洲也步入加息周期，但經濟主要受到俄羅斯能源供應、商品出口等因素影響。亞洲自身亦有獨立發展，中國、日本沒跟隨全球加息步伐，其中中國股市更受清零等防疫政策影響。John指，目前投資者難像過往般，視乎市場大勢一面倒追或倒避，不同地方都有其考慮點，投資要考慮各種因素，小心選擇。

ET財智Talk》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：葉淼

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : ET財智Talk

相關文章

8-10月通脹開始見頂緩和？專家：運費緩和、中綫逐步紓緩通脹
今日
8-10月通脹開始見頂緩和？專家：運費緩和、中綫逐步紓緩通脹

你可能感興趣

8-10月通脹開始見頂緩和？專家：運費緩和、中綫逐步紓緩通脹
今日 11:38
8-10月通脹開始見頂緩和？專家：運費緩和、中綫逐步紓緩通脹

最新專欄文章 更多

8-10月通脹開始見頂緩和？專家：運費緩和、中綫逐步紓緩通脹
今日
8-10月通脹開始見頂緩和？專家：運費緩和、中綫逐步紓緩通脹
【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊　立即收看！
2022/08/29
【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊　立即收看！
人民幣可考慮趁低吸納？外滙專家：跌至呢個位可考慮投資
2022/08/27
人民幣可考慮趁低吸納？外滙專家：跌至呢個位可考慮投資
鮑威爾Jackson Hole發言會否放鷹？今周兩大條件可令鮑威爾口吻放淡
2022/08/26
鮑威爾Jackson Hole發言會否放鷹？今周兩大條件可令鮑威爾口吻放淡
拆解美國經濟衰退危機　美國未見滯脹、美股信心回暖？
2022/08/26
拆解美國經濟衰退危機　美國未見滯脹、美股信心回暖？
美股 能源供應 加息 貨幣政策 美國 港股 市況分析 宏觀市場 亞洲市場 歐洲市場

上一篇文章

8-10月通脹開始見頂緩和？專家：運費緩和、中綫逐步紓緩通脹

下一篇文章

【巨無霸指數】香港排全球倒數第10　售價低過大部分亞洲地區　港元匯率被低估逾48%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

趁低吸納英鎊、日圓宜等等？外滙專家話你知點解
趁低吸納英鎊、日圓宜等等？外滙專家話你知點解
【全球首富】他現在是世界第3大富豪 亞洲第一人 身家僅次Elon Musk & Jeff Bezos
【全球首富】他現在是世界第3大富豪 亞洲第一人 身家僅次Elon Musk & Jeff Bezos
【巨無霸指數】香港排全球倒數第10　售價低過大部分亞洲地區　港元匯率被低估逾48%
【巨無霸指數】香港排全球倒數第10　售價低過大部分亞洲地區　港元匯率被低估逾48%
【存款騙局】騙徒的手法層出不窮 金管局籲提防自稱「顧問」代設海外戶口
【存款騙局】騙徒的手法層出不窮 金管局籲提防自稱「顧問」代設海外戶口
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
英鎊隨時跌穿「戴卓爾夫人底」？英鎊走勢分析速睇
英鎊隨時跌穿「戴卓爾夫人底」？英鎊走勢分析速睇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款