環球股市發展分化　美國、歐洲、亞洲市場逐個拆解

美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole上放鷹，上周五拖累美股三大指數急瀉，港股縱使一度失守2萬點，最終收市守穩2萬關，表現硬淨。安柏環球金融集團投資總監雷志海（John）指，環球股市、經濟今年發展分化，個別有自身因素主導發展。美國方面，聯儲局貨幣政策主導市場，好比Jackson Hole會議後，市場馬上有反應。（詳看下文）

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John指雖然歐洲也步入加息周期，但經濟主要受到俄羅斯能源供應、商品出口等因素影響。亞洲自身亦有獨立發展，中國、日本沒跟隨全球加息步伐，其中中國股市更受清零等防疫政策影響。John指，目前投資者難像過往般，視乎市場大勢一面倒追或倒避，不同地方都有其考慮點，投資要考慮各種因素，小心選擇。

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責任編輯：葉淼

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