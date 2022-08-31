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【巨無霸指數】香港排全球倒數第10　售價低過大部分亞洲地區　港元匯率被低估逾48%

個人增值 12:16 2022/08/31

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連鎖快餐店麥當勞的巨無霸相信大家都有食過，其售價在不同地方都有所不同。英國刊物《經濟學人》於1986年發明巨無霸指數，基於購買力平價（PPP）理論來衡量該地方的貨幣是否處於「正確」水平，即長遠來看各地的貨幣匯率應該與相同商品和服務的價格均等化，而此指數則是以巨無霸價格為基準。

■各地區巨無霸指數■
(按售價低至高排序)

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根據《經濟學人》7月份的巨無霸指數顯示，瑞士的巨無霸售價為6.5瑞士法郎（相當於52.4港元），是眾多經濟體中最貴。若以美國售價5.15美元（即相當於40.42港元）作基準，即意味匯率為1.26兌一美元，這與實際匯率之間的差異為0.97，表明瑞士法郎被高估了30.3%。

至於香港的巨無霸售價則為21元，與美國售價相差19.42元，意味匯率為4.08兌一美元，與實際匯率的差異為7.85，表明港元被低估了48.1%。

一直以來，香港物價予人的印象都不是特別便宜，早前更有調查指出香港是全球生活費最高的城市【詳見：港蟬聯全球外派員工生活費最高城市　東京排名下跌至第5位】，但此地的巨無霸售價卻比很多亞洲地方都要便宜，例如中國內地、南韓、泰國、日本及菲律賓等。香港的售價僅較台灣、馬來西亞及印尼等地貴。在巨無霸指數所載的經濟體中，其售價位列倒數第十。

若以GDP調整後的指數來比較，香港的巨無霸指數是所有經濟體之中最低。根據人均GDP的差異，一個巨無霸應該貴多9.8%，意味港元被低估52.7%。而位於南美洲的烏拉圭的巨無霸指數則是最高，當地的巨無霸售價較美國售價貴18.1%。根據人均GDP的差異，一個巨無霸的成本應該低20.8%，意味當地貨幣被高估49.2%。

 

責任編輯：鄭樂怡

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