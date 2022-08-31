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恒生銀行紅底雙腳標原來有兩千年歷史？為什麼和田生地產那麼相似呢？

博客 12:20 2022/08/31

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在幾個月前連續寫了三篇介紹「滙豐六角形紅白」標誌的故事，有讀者私訊問我那麼「恒生紅底雙腳」的標誌又有什麼寓意，為什麼會和田生地產那麼相似。

其實哦，恒生銀行 （00011） 標誌裏的「雙腳圖案」是大有來頭的，連雙腳上那兩個好像字的圖案都是赫赫有名的，而這個圖案早在恒生在 1933 年創立前的二千年前經已存在，所以有類似設計的公司才不止恒生和田生喇。

今天會和大家談一下恒生標誌橫跨兩千年的歷史、中間那個圖案是什麼東西、圖案中間那兩個小字又有什麼玄機 (是一條魚和一根矛嗎？)。一起和我看下去吧。

    點擊圖片放大

恒生為什麼叫恒生呢？這個標誌又有多長歷史呢？

恒生銀號於 1933 年 3 月 3 日由林炳炎、何善衡、梁植偉、盛春霖及何添創立，根據馮邦彥教授的著作 <<香港金融史 1841–2017>> 記述，當時恒生最初開立於銀號錢莊林立的永樂街 70 號一棟舊式建築物內，面積僅 800 平方尺。據何善衡記述：「鋪面的設計十分傳統，顧客只需走上三步，便已經碰上樓面」。

根據恒生銀行的官方解釋，「恒生」是取其「永恒長生」之意，我得早幾年在恒生總行地面層玻璃窗外貼有一些恒生歷史簡述，當中也有類似說法；但根據何添的說法，「恒生」二字分別取自當中盛春霖開設的「恒興銀號」和林炳炎開設的「生大銀號」。

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那這個「紅底雙腳」標誌又有多長歷史呢？看恒生戰前的圖片，都沒找到這個「雙腳標誌」，可以推算戰前這個標誌是尚未誕生的。

雖然我從手上所有的一手二手資料，都未能找出一個確實的時間，不過肯定的是這個標誌最晚在 1963 年已經有，所以說如果大家在網上搜尋「恒生銀行業務初級進修班似係畢業證書證件」會找到這個「雙腳標誌」已牢牢印在一份 1963 年的 証書封圖上 (始終是別人的東西，有勞大家自行去搜尋喇。)

恒生的標誌 (最晚 1963 年) 要比滙豐六角形紅白標誌 (1983 年) 最少早 20 年，這也是一件挺有趣的銀行歷史哦。

恒生標誌裏的那個「雙腳圖案」是什麼東西呢？

 

老實說，我一直以為中間是一道門，然後門上掛著一條魚和一根矛，風水嘢啦。

那當然是錯喇！先給個東西大家看看。有沒有覺得右邊那個實在和恒生標誌太像，不單單外形一樣，連中間的小圖案、正中間的一豎兩橫也一樣呢。

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右邊這個東西叫「方足布」，是春秋戰圖時代的貨幣，屬於「布幣」的一種，特徵是平頭、平肩、平腳，跟另一些常見的戰國貨幣「尖足布」、「圓足布」等有所不同喇。

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而「布幣」之所以稱為「布幣」，當然不是因為這個貨幣是用布做的，正如美金已不能換作黃金 (以為可以的)、英鎊也不再代表真的一磅銀 (Pound Sterling 嘛)。

布本為麻布之意，麻布也是交易媒介之一。當銅幣出現後，人們因受長期習慣的影響，仍稱銅錢為布，但也有人認為「布」即錢鎛之「鎛」的同音字。我想也不必太過考究，總之知道布幣不是布就好了。

所以說恒生標誌上的是「方足布」肯定沒錯，那中間的小圖案是什麼東西呢？這個便要回頭看看本來的那個方足布啦。

恒生標誌裏的那個「雙腳圖案」中間那兩個小字寫的又是什麼呢？

首先想再多講一點金融史，春秋戰國時代群雄並起，各個諸候國都會出產自己的貨幣，而在春秋時最受各國商人歡迎的貨幣理應數上「齊國刀幣」簡稱「齊刀」，我在今年 6 月才在 Patreon 講過「衡山之謀」的故事，相傳齊國攻佔衡山國的利器正正就是無鋒的「齊刀」，即是 (可能是人類歷史上最早) 利用自家貨幣打擊對方經濟的從而侵佔的歷史故事喇。

除了布幣和刀幣，在戰國通行的還有圓錢、銅貝等等，不單單只有布幣喇。

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但又很神奇的是，雖然各國都會鑄幣，但為了方便國際貿易，大家都愈來愈趨鑄造重量外型成色都一致的貨幣；但又為要區分貨幣來源，便會在貨幣上動點手腳，最簡單便是在幣上刻字，例如這個便刻了「藺」字。

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這次的主角一般稱為「齊貝」，連拍賣行都這樣叫的。如果大家在網上搜尋「方足布 齊貝」便可以找到大量跟恒生標誌很像的古錢幣。

「齊貝」稱為「齊貝」，當然是因為幣上二字的其中一種解讀為「齊貝」 (右邊一是齊字的簡寫)，而齊貝在方足布中，是現存量僅次於「安陽」「平陽」「宅陽」後最常見的品種，可以算是方足布的代表之一。

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那是不是下次我就可以跟人說，恒生標誌上的二字就是「齊貝」呢？我查了一些介紹古幣的書，學界一般認為「齊貝」有 4 種可能解法，分別是「榆即」、「貝丘」、「齊貝」、「貝地」。

雖然「齊貝」的說法最為通行，但如果這就認為這是齊國貨幣，這便有點奇怪，除了因為現時出土齊貝的地點大都不在原齊國境內，還因為齊國以刀幣、圓幣、銅貝為主，如果單為了國際貿易而鑄造布幣，現存量也未免太大，所以很多學者不相信「齊貝」的說法。

看了幾位專家的意見，我個人傾向相信中國錢幣學家戴志強先生的說法，上面兩字應為「貝地」，是趙國在佔據了貝丘後，為了顯示自己對該地的主權，所以鑄造了方足布「貝地」。由於我不是貨幣專家，只能引述專家的說法，大家只作參考就好。

肯定的是恒生標誌上的是方足布，早在 1963 或以前就已經存在，而這個方足希已存在出兩千年之久，恒生標誌上的兩個小圖案並不是什麼吉祥如意的圖案，更不是一條魚一枝矛，而是這個方足布「齊貝」上原來的圖案，之於「齊貝」上的二字是否真的「齊貝」，這便非常值得斟酌喇。

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (181) — 恒生銀行紅底雙腳標原來有兩千年歷史？為什麼會和田生地產那麼相似呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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撰文 : Wallace Tin 華田銀行

欄名 : 華田銀行

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