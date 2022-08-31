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不要慳吝投資於健康 安心理財要知的6條法則

個人增值 10:45 2022/08/31

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想做好理財，投資者有些守則是需要做好，以下就是一些需要謹記。

 

1. 有一年的應急基金

一個容易獲得的應急基金可以在意外開支出現時挽救局面。但是你手頭應該有多少？大多數專家都建議設立一個為期6個月的應急基金。但在疫情引發的財務混亂之後，這種情況發生了變化。現時應修改為至少8個月，甚至一年更好。此外，應急基金應該是現金，而不是投資。

 

2. 儲起三成分配

大多數專家建議將部分收入存起來並進行投資，但因應目標應好好作出分配，好像儲起三成，其中一成用現金方式先儲起以實現短期目標，二成就作為長期投資，好像投資於退休等。

 

3. 不要負債消費

如果您手頭沒有足夠現金，請不要購買高昂消費。為消費而負債是最為錯誤的花錢方式，而且負債會產生利息，令您的財務狀況惡化。

 

4. 買較好的及可用更久的

優質的產品可以比便宜的版本使用數十年，最終為您節省金錢，因為您不會定期更換，還將獲得更好的使用體驗。因此，在選購時要衡量性價比。

 

5.製定好預算

要控制好支出必需要有充份預算，這樣可以有更好的理財概念，知道現金流向，而且減低超支的機會。

 

6.投資於健康

健康是最為重要，不應該對與健康相關的支出慳吝，但當然也不花太多錢，好像去健身及買健康食物十分重要。

另外，也要關注一下精神健康，適當的娛樂也是必需，有時也可以買些小禮物獎勵自己。

 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

 

【關於HK MoneyClub

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

 

＝＝＝＝＝

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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