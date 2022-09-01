【消費優惠】LIFETASTIC 朗月果香月餅 買一送一 精明消費 09:00 2022/09/01 分享： 分享： 為慶祝銅鑼灣Fashion Walk及金鐘港鐵站新店即將開業，即日起購買月餅禮盒(338元/盒)可享買一送一優惠。 ▼點擊圖片放大 *環球股市大洗牌？重溫《ET財智Talk》安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊* 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合 月餅送禮優惠懶人包（更新至8月31日） 2022/08/31 【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合 月餅送禮優惠懶人包（更新至8月31日） 【消費優惠】日日煮中秋盆菜優惠 入code即減 $80 2022/08/31 【消費優惠】日日煮中秋盆菜優惠 入code即減 $80 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 低至兩件$21.9 2022/08/31 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 低至兩件$21.9 【好去處】荃灣廣場DIY燈籠及月球燈工作坊 秋日運動禮遇賺$180獎賞 2022/08/30 【好去處】荃灣廣場DIY燈籠及月球燈工作坊 秋日運動禮遇賺$180獎賞 《明日戰記》票尾唔好丟！ 憑票尾免費食海南雞飯/飲咖啡/享折扣優惠 2022/08/30 《明日戰記》票尾唔好丟！ 憑票尾免費食海南雞飯/飲咖啡/享折扣優惠 著數優惠