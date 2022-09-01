「我想和你無所事事」 學生第二杯半價 TonyMoly HK 全場低至3折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 「我想和你無所事事」 學生第二杯半價

又一年開學季，即日起至9月30日，凡穿校服或出示有效學生證，購買第2杯飲品半價 （以價格較低者為折扣），但優惠只適用於星期一至五（公眾假期除外）。

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2. TonyMoly HK 全場低至3折

TONYMOLY 15週年大減價，即日起至9月4日，全場貨品低至3折。

TONYMOLY HK官網：按此

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3. i.t Mega Sale 99元起 更有折上折優惠

即日起至9月5日，i.t Mega Sale 產品99元起，更有折上折優惠，購買4件或以上，即享額外85折，購物淨額滿1,000元再減100元。

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撰文：hket小編

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