【阿里導航】鼓勵造物者創新創業　造物節助中小企發掘新商業機遇

▲ 淘寶天貓市場部總經理韓雯斐

消費者的需求和品位，隨着生活方式的改變和生活場景的拓展，在不斷變化。掌握市場脈動，持續打造創新商品和服務，不但能讓消費者對品牌保持新鮮感，更可改善消費體驗和提高黏性，增強用戶對品牌的忠誠度。2016年由淘寶創立的造物節是展示青年創造力的年度盛會之一。今年踏入第七屆，除了為觀眾帶來創意沉浸式體驗外，更是首次舉辦創新創業大會，匯聚創業界重量級人物與新秀於一堂，一起交流創業心得和機遇。造物節希望可以成為一個窗口，讓大家觀察到中國創業創新的最新動態，和閃閃發光的創業家精神。

▲ 今屆造物節報名商家多達28萬，為歷屆之最。

把一個好的概念實踐並非易事，從歷年造物節的商家來看，不少商家都是從淘寶開店，開啟第一單生意，積累用戶和口碑，穩健成長；隨着業務規模不斷擴大，逐漸形成完整的產業鏈，隨後在天貓開設旗艦店，實現產業化和品牌化。淘寶天貓一直致力做好創業者最佳夥伴的角色，通過建立健全的平台設施，為創業者提供全生命週期的數位化成長路徑，攜手中小商家共同成長。創業者和創新商品不斷湧現在淘寶天貓，這與淘寶天貓的價值主張和平台定位，密不可分。「讓天下沒有難做的生意」，始終與中小企和創業者在一起，是阿里巴巴不變的初心。

今年造物節最大的變化，是從創意成果展覽，升級為創業交流大會。我們特別邀請了行業領軍者、新銳品牌創始人，以及創業新秀，組織了不同主題的行業論壇，鼓勵創意靈感和創業精神交流碰撞。我們希望中國的中小商家在今年造物節，不僅可以參與，也讓他們的創業成果在這個平台上被看見；更重要的是，也可以獲得輸入，從交流活動中汲取經驗、獲得資源，在未來的創業路上可以愈走愈遠。

▲ 宅家經濟驅動精緻化的居家產品受到消費者追捧，催生如透明沙發這樣的創意傢俱設計。

阿里巴巴中國消費者業務的年度活躍消費者超過10億，蓬勃的消費需求和多元化的消費者群體，給創業者帶來了一定的確定性和可持續性。我們在中國消費者中，擁有深入人心的品牌心智，購物就來淘寶天貓，對商家來說意味源源不斷的生意機遇。我們認為創業者都有一個共通點，他們都有一顆年輕的心，既有創意想法，又有創業行動。他們當中，不乏創業者能敏銳地洞察市場的需求，從一個產品到一個品牌，再到一家公司，在淘寶天貓成長起來。也有人專注自己的興趣愛好，把小眾興趣做成一門生意。我們支持小眾商家，使他們可以在淘寶天貓上健康成長，成為行業翹楚。

▲ 造物節2022的商家為寵物專門設計出小型帳篷，讓主人與毛孩共同享受露營樂。

今屆造物節報名商家多達28萬，為歷屆之最，同時反映出淘寶天貓的發揮空間獲得創業者的肯定。活動展出的創新好物體現了新興的消費趨勢——疫情改變了人們的生活習慣，催生了新的休閒、運動和趣味；不少商家在產品設計和品牌經營中，融入可持續發展的理念。以下為數個我們看到的重要創新趨勢：

高科技在生活場景高度滲透，在提升健康、照顧寵物等領域都有創新，選購一款可以陪伴家人的智慧程式設計機器人越來越容易實現；

由內而外的養生出人意料地在年輕一代中大受歡迎。例如，越來越多人愛上了「草系運動」的飛碟，有意識地選擇零酒精啤酒和超級食物等，同時追求樂趣和健康；

宅家經濟驅動精緻化的居家產品受到消費者追捧，催生如透明沙發這樣的創意傢俱設計，還有堪稱「鎮宅之寶」的稀有植物，充分讓屋主隨心表達個人化特色；

更多商家開始賦予創意「可持續性」，例如用100%可降解材料製作成露營燈，用膠瓶回收的再生環保纖維做成的戰術馬甲，體現了中國消費者日益強烈的可持續消費理念；

Z世代設計師操刀的作品中，湧現了一批結合傳統和現代化設計項目的商品，例如造物節限定款手工Cyberpunk電單車頭盔，將醒獅傳統文化用酷炫方式呈現。

造物節期間，我們更推出了多項新措施，支援年輕人和中小型公司創業，措施圍繞三個方向：1）簡化開店流程及提供貼心服務；2）降低經營成本及提高商家能力；3）為各行業商家提供細分的創新創業扶持。例如，淘寶天貓進一步簡化開店流程，同時為優質手工藝人、非遺傳承人等特色創業者提供便捷開店入口及開店權益。淘寶天貓也會在國內20個城市持續建立和營運「淘寶天貓商家運營中心」，以更近距離服務商家。

▲ 由內而外的養生出人意料地在年輕一代中大受歡迎，例如零酒精啤酒和超級食物等。

我們非常感恩中小商家和創業者一同參與到造物節之中，並選擇以淘寶天貓作為創業夥伴，一路同行。我們始終與中小企、創業者在一起，讓再小的創意，都能發展起來，成為一門生意，這也是我們的初心。淘寶天貓繼續推出系列措施扶持商家，借造物節平台更多的傳遞給創業者們，讓他們在未來的創業路上，可以越走越遠，成為真正的「造物者」。