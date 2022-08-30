【好去處】荃灣廣場DIY燈籠及月球燈工作坊 秋日運動禮遇賺$180獎賞

荃灣廣場於中秋佳節月圓當日及翌日，舉辦「立體繪圖筆月兔燈籠工作坊」及「手作黏土月球燈工作坊」，會員憑The Point App 積分即可參加。同時，荃灣廣場將於9月1日至9月30日期間呈獻「秋日運動購物禮遇」，每日送上不同獎賞，最高可獲餐飲及時尚生活品牌180元獎賞，同時更可以參加由ASICS Running Club教練開設的「ASICS專業跑步體驗班」。

中秋DIY燈籠及月球燈工作坊

由8月31日起，The Point 會員憑3,000 積分即可預留名額，再於工作坊開始前於場內即日消費滿港幣500元，即可參加工作坊乙次。

The Point 預留證換領日期： 8月31日至9月11日

「立體繪圖筆月兔燈籠工作坊」 活動日期： 9月10日 活動時間： 下午3時至5時 活動地點： L6 樓層

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「手作黏土月球燈工作坊」 活動日期： 9月11日 活動時間： 下午3時至5時 活動地點： L6 樓層

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「秋日運動購物禮遇」

最近更全面升級運動服裝及體育用品商戶組合，多間運動服飾、瑜珈及健身品牌進駐，荃灣廣場將於9月1日至9月30日推出【秋日運動購物禮遇】活動，The Point 會員於指定店鋪消費滿指定金額即可獲高達180元電子贈券。

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