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【好去處】荃灣廣場DIY燈籠及月球燈工作坊 秋日運動禮遇賺$180獎賞

精明消費 20:10 2022/08/30

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荃灣廣場於中秋佳節月圓當日及翌日，舉辦「立體繪圖筆月兔燈籠工作坊」及「手作黏土月球燈工作坊」，會員憑The Point App 積分即可參加。同時，荃灣廣場將於9月1日至9月30日期間呈獻「秋日運動購物禮遇」，每日送上不同獎賞，最高可獲餐飲及時尚生活品牌180元獎賞，同時更可以參加由ASICS Running Club教練開設的「ASICS專業跑步體驗班」。

中秋DIY燈籠及月球燈工作坊

由8月31日起，The Point 會員憑3,000 積分即可預留名額，再於工作坊開始前於場內即日消費滿港幣500元，即可參加工作坊乙次。

The Point 預留證換領日期：  8月31日至9月11日

「立體繪圖筆月兔燈籠工作坊」

活動日期：    9月10日

活動時間：    下午3時至5時

活動地點：    L6 樓層

    點擊圖片放大

「手作黏土月球燈工作坊」

活動日期：    9月11日

活動時間：    下午3時至5時

活動地點：    L6 樓層

    點擊圖片放大

「秋日運動購物禮遇」

最近更全面升級運動服裝及體育用品商戶組合，多間運動服飾、瑜珈及健身品牌進駐，荃灣廣場將於9月1日至9月30日推出【秋日運動購物禮遇】活動，The Point 會員於指定店鋪消費滿指定金額即可獲高達180元電子贈券。

    點擊圖片放大
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