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【存款騙局】騙徒的手法層出不窮 金管局籲提防自稱「顧問」代設海外戶口

個人增值 16:20 2022/08/30

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金管局指出，近日頻出現自稱財務「顧問」的騙徒，聲稱可以代市民開設海外銀行戶口，藉此騙取金錢。騙徒手段花樣百出，但無論如何變化，特點都是利用市民貪圖方便和求取高收益的心理而進行佈局。

儘管市民對某些海外銀行聞所未聞，但仍有人誤信「顧問」訛言，以為相關銀行實力雄厚；部分「顧問」更以高息作招徠，吸引市民存款。被騙入局的市民在前期享受完高息之後不久，便再也收不到任何利息，其後連本金也無法提取，就這樣被騙徒卷走了血汗錢。

在港銀行受嚴格監管 可透過網站查真僞
根據《銀行業條例》，只有獲金管局發出經營牌照的持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司(統稱為「認可機構」)可以在香港經營銀行或接受存款業務。任何人或機構在未經金管局批准下，不能隨便自稱為「銀行」或接受公眾人士存款。現時香港有超過180間認可機構，這些認可機構都通過嚴謹的發牌制度並受相關法例及金管局監管。

如果對任何聲稱為銀行或邀請香港公眾人士存款的機構有所懷疑，應查證其真偽，如有需要，可向有關銀行及監管機構核實，例如查閱金管局網站上的認可機構及本地代表辦事處名單。再有懷疑，可致電金管局公眾查詢熱線（2878 8222）查詢。

境外銀行在港辦事處業務受限
在《銀行業條例》下，境外銀行在香港設立本地代表辦事處亦須遵守嚴格規定，即使獲批開設本地代表辦事處，其主要職責亦只限於與香港客戶之間的聯繫工作，而不可以從事任何銀行和接受存款業務。因此市民要小心，一些所謂「顧問」或中介聲稱自己代表海外銀行在香港進行銀行和接受存款業務，其實可能是騙徒進行未獲得批准的非法活動。

委託第三方辦理須警惕
金管局亦指出，留意到有市民有透過海外銀行在香港的分行辦理開設海外銀行戶口的手續，或授權專業人士（例如律師或會計師等公證人）安排辦理相關手續。於是金管局提出，如透過任何第三方開設銀行戶口或作出存款，必須提高警覺，並清楚了解當中所涉及的風險，特別是離岸存款並不受香港的存款保障計劃所保障。市民可向相關地區的監管機構查詢，了解海外存款的權益。

最後，金管局建議市民在開設銀行戶口之前，應先核實任何聲稱為銀行或本地代表辦事處的機構的認可狀況，慎防墜入騙徒陷阱。對於一些聲稱極高利率的存款計劃，更須嚴加提防。如懷疑受騙，應從速報警處理。

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