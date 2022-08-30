明年美國再寬鬆的想法「不切實際」 惟資金料重返亞洲債券市場

近月美國的通脹數據弱於預期，使美元由高位回落，有分析認為美國聯儲局或會因而減慢加息步伐。雖然現在美國戰勝通脹之說仍為言之過早，但我們看到早前一直備受沽壓的亞洲債券市場，最近已開始出現復甦跡象。

說通脹已轉向為時尚早

在核心通脹動力減弱之下，連升數月的美國通脹於7月份意外地放緩至8.5%。市場估計9月份聯儲局加息50點子的可能性正在增加，這符合我們一直以來的看法。由於美國工資增長仍然處於高位，說通脹已經轉向似乎為時尚早。有聯儲局官員也稱，由於通脹在未來一段時間很可能持續高於2%的目標，因此認為明年局方會再次實行寬鬆政策的想法是「不切實際」。

儘管如此，由於金融狀況有進一步緩解的跡象，美元走勢或會回軟。在這種背景下，亞洲債券市場逐漸出現復甦苗頭。

在眾多不明朗因素夾擊下，今年以來國際投資者一直拋售亞洲債券。在7月份，外資持有的亞洲本幣債券資產再減少69億美元，為連續六個錄得外資流出，使年初至今的累積流出金額高達695億美元，只有韓國及泰國債券是例外，兩者於7月份分別錄得36億美元和2000萬美元的外資流入。但要留意的是，7月份的流出金額已大減一半。及至8月份，我們更見到資金流開始穩定下來，當中，中國和印尼債券的需求均見改善。

在市場流動性改善、汽車銷售強勁等因素帶動下，近月中國的出口數據持續有驚喜表現，預計當地的零售銷售也將有所恢復。相反，泰國經濟仍然疫弱，我們預計泰國第二季國內生產總值按年僅增2.9%，是增長最慢的亞洲國家之一。

資金有重返亞債跡象

在外資需求復甦、整體持倉減少等因素推動下，預計8月份資金會適度地重返亞洲債券市場。以8月首16天的數據來看，外資淨流入中國債市的金額為56億美元，而印尼、泰國及印度也分別獲得10億美元、4億美元及3億美元的資金淨流入。但由於投資者對於債券存續期及外匯仍抱防守態度，因此在第四季之前，資金流入的幅度相信不會太大。

展望下半年，隨著市場對短期債券的需求增加，投資者或將再次投入中國及印尼債券的懷抱，而韓國債券也可能會繼續獲得追捧。但如果美債再次遭到拋售，外國投資者可能會保持觀望取態。

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