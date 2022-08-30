《明日戰記》票尾唔好丟！ 憑票尾免費食海南雞飯/飲咖啡/享折扣優惠

為表達對港產片《明日戰記》的支持，商戶相繼推出各式各樣優惠，憑明日戰記的票尾即可享受以下優惠。

1. 金雞海南雞 免費換海南雞飯一份

即日起至8月31日，憑《明日戰記》票尾，可到金雞海南雞（西貢、九龍城、佐敦、荃灣）免費換取外賣海南雞飯一客。

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2. Built-in Pro 廚房電器 滿1000元即獲100元

即日起至9月30日，凡持有《明日戰記》實體票尾到 BUILT-IN PRO 門市購物滿1,000元即當現金100元。

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3. 餃喜來 買任何一盒生餃子 回赠5元

現憑《明日戰記》票尾一張赠買任向一盒生餃子即時回赠5元，並可作即消扣減。

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4. 素啡POPUP 買任何產品 每張即當5元使用

即日起至8月31日，憑《明日戰記》或其他8月上映電影票尾，於素啡店內購買任產品，（所有甜點單位除外）每張即當5元使用。票尾可累積使用，1張減5元，2張減10元，每人每次最多可累積使用10張。

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5. XPower 正價產品75折優惠

由即日起憑《明日戰記》的票尾可以有XPower 75折正價產品優惠。

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6. Human Optic 人類光學研究所 眼鏡全單8折優惠

即日起至8月31日，只要出示《明日戰記》票尾，即可獲得眼鏡框連鏡全單8折優惠。

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7. Taste Cafe 免費換雞翼或咖啡

由即日起憑［港產片］既票尾，可免費換一份「蜜糖燒烤醬雞翼4隻」或「套餐免費升級咖啡/特飲」。

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8. Secret bottle- 秘麥

即日起至9月30日憑《明日戰記》戲飛尾來Secret Bottle，我哋即刻請你飲一罐Heroes嘅及時Hazy DIPA。

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9. 暢和號 - 大埔 換涼拌青瓜一份

即日起至9月9日，憑任何《明日戰記》即日戲票票尾，到暢和號可換領開胃涼拌青瓜一份。

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10. 新南苑私房菜 送手切牛一碟

即日起至9月9日，憑《明日戰記》票尾，惠顧4位或以上正價時段任何雞煲火鍋套餐，即送手切牛一碟。

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11. 船皇 換購單骨雞翼乙份

即日起至9月30日，凡惠顧任何船麵或3餸起車仔麵，憑《明日戰記》戲飛尾可換領單骨雞翼乙份(3隻）。

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12. 花研草說 MZK Life 當現金40元使用及免費送凍齡茶1 包

即日起至9月12日，憑《明日戰記》電影票尾，即可當現金40元使用及免費送凍齡茶1 包。

優惠地點：將軍澳及馬鞍山 pop-up store

pop-up store 位置: 將軍澳新都城 日期: 2022年8月24- 9月12日 (20日) 時間: 10:30am -8:30PM 地點: MCP CENTRAL ＆ MCP DISCOVERY（新都城中心 2 期及3期）L1 天幕廣場 馬鞍山新港城中心 日期: 2022年8月26- 9月12日 (18日) 時間: 10:30am -8:30PM 地點: 馬鞍山新港城中心3樓天橋(近千色)

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