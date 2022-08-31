DHL寄中秋賀禮享6折 幸福堂將軍澳店 滿$60送優惠券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. DHL：寄中秋賀禮享6折

即日起至9月30日，只要來DHL速遞中心出示這一則帖文就可以用6折優惠寄中秋賀禮，例如月餅、燈籠同中秋裝飾等等。

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2. 幸福堂：將軍澳店中秋優惠 滿60元送優惠券

即日起至9月11日，幸福堂將軍澳店推出3大中秋優惠:

1. 單次消費滿60元，即贈一張「第二杯半價」優惠券

2. 持香港身分證「9、1、0」享優惠，中一個數字可享9折，兩個不同數字可享8折，集齊「9、1、0」可享買一送一優惠。

3. 單次消費滿100元，可參加輪盤遊戲一次，有機會獲得優惠券或現金券。

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3. 聖安娜餅屋：消費滿25元 送日式蒸蛋糕優惠券

即日起至9月7日，在聖安娜消費滿25元即可獲贈優惠券一張，憑券以19元換購3件日式蒸蛋糕。

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撰文：hket小編

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