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「保障型投連險」是甚麼？滙豐推全港首個產品 保障有加大嗎？

保險 16:13 2022/08/29

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保障型投資相連壽險（「Protection Linked Plans」，簡稱PLP）原定最快今年第二季推出，但至今日終有新消息，滙豐保險香港今天推出「滙萃保障相連保險計劃」，此為全港首隻保障型投連險（PLP）。這是保監局去年底諮詢業界後引入全新產品類別，究竟與以往的投連險有何分別？滙豐的產品，保障又是否比以往大了？

賠償需以「已繳保費」計算  非只基於「保單價值」

PLP是一個全新投連壽險類別，現有的投連險，一般僅賠戶口價值的105%，而戶口價值很容易受所掛鈎的基金投資表現所影響，因此被視為投資性質大於保障的「保險」產品。有鑑於此，保監局去年諮詢業界後給予指引，列明保障型投連險（PLP）的要求。

當中，PLP與以往的投連險最大分別，在於賠償額是以「已繳保費」去計算，而非保單價值。如果65歲前簽發的保單，身故賠償需為已繳保費的最少150%，最多可達已繳保費的250%。

收費要透明   基金須為證監認可

另外，保監要求PLP的收費要清楚披露，要透明化，收費結構簡明，對產品的投資選項亦有要求，包括全數須為證監會認可基金，且投資選項中，最少一項為證監會認可的環境、社會及管治（ESG）基金，以及最少一項附退休避險之效。

既然與以往的投連險有分別，今日滙豐推出的新產品能否達到最新標準？

滙豐產品︰保額最高為應繳保費總額250%

滙豐指出，其PLP產品的保單持有人可在受保人65歲或之前選擇保額相等於應繳保費總額的150%, 200% 或250%。 舉例來說，如保單持有人選擇250%身故賠償選項，而受保人於65歲或之前離世，其身故賠償便會是應繳保費總額的250%或戶口價值的105%，以較高者為準。所提供的身故賠償須繳付保險費用。即使受保人的戶口價值跌至零，但保單在符合特定條件的情況下維持生效，他們仍然可以在 65 歲或之前索償應繳保費總額的 250%作為身故賠償。

另外，保單持有人可以在沒有額外費用下，自由轉換或更改現有的投資選擇保費分配指示。投資選擇連結多元資產、股票、固定收益及ESG基金等投資。此外，部份基金提供每月派息，讓受保人可以每月收息。

收費方面，計劃總共有兩種費用，分別是保單管理費用，以每年為戶口價值的1.5%計算，另有保險費用，以受保人的年齡，性別，戶口價值及保額計算。若受保人於首九個保單年度中提取部分款項，保單失效或退保，則可能須繳付提早贖回費用。

在本計劃以外，投資選擇相應的相關基金可另行徵收費用及收費。這些收費會在相關基金單位價格中扣除及予以反映。

 

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