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【接力貸款】父債子還  可解決養老購房困難嗎？被禁止的「接力貸」重出江湖

個人增值 16:44 2022/08/29

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按揭往往要供長數十年，早前有英國銀行推50年按揭還不夠誇張，內地或再出現「接力貸」，父債子還惹人關注。

早前，北京市住房和城鄉建設委員會提出三項老年人買樓優惠政策措施：老年家庭名下無住房且無在途貸款的，購買試點地塊（昌平區平西府、順義區福環、順義區薛大人莊）全齡友好住宅項目普通住房執行首付比例35%、非普通住房執行首付比例40%，以及相應的貸款優惠利率；購買試點項目140平方米以下住房的，按首套房首付比例35%、二套房首付比例60%執行；其子女可作為共同借款人申請貸款。其中這項「子女可作爲共同借款人申請貸款」引發市場關注，內媒稱「接力貸重現」。

接力貸是指用父母購樓資格來買樓，父母作爲主貸款人和子女一起承擔還貸責任，即是上文提到的子女可作爲共同借款人申請貸款。據內媒指，本次政策内的「接力貸」條件包括：老人名下無樓，無貸款或之前貸款已經還清，老人必須已經退休，並且年齡不得超過70周歲，貸款年限在10年至15年，子女的月收入流水能覆蓋貸款月供的兩倍，就可以放款。

接力貸款為何捲土重來？
背後體現了銀行貸款需求不振，刺激業務增長的目的。內媒引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，接力貸的本質是另一種「一人購房全家幫」的形式，這在金融政策收緊的時候是明顯不允許的，有時候政策不嚴的時候，就會出現這種操作。

「接力貸」現身廣州一日被叫停
不過這一模式過去存在炒樓的嫌疑，一直爭議較大。早前接力貸在廣州傳出有銀行重新啓動，但在一日内被叫停。雖然從設計初衷來講，「接力貸」可以讓原來的還款周期延長，意味着每月更低的還款額度，借貸人的還款壓力也會減少。但事實上，這會影響房地產宏觀調控政策的執行。

嚴躍進表示，相關子女借父母的資格來迴避限購政策、通過「接力貸」來迴避限貸政策，這就成為一種「助力」炒樓的金融政策，確實需要叫停。此外，有銀行工作人員稱，通過「接力貸」，二套變首套，首付為3成，但廣州的政策規定二套房首付為5成，這直接涉嫌違規，因此在廣州等地被明令禁止。

首都經濟貿易大學教授、北京市房地產法學會副會長兼秘書長趙秀池表示，接力貸從一定程度上可以使一部分樓市的潛在需求得到釋放，提高購房人的購房能力。對市場回暖有一定的助推作用。可以理解為一種樓市適度鬆綁的信號，但僅限於有60歲以上老人的家庭，不存在普適性。目的在於為老年人提供適宜住宅，可以認為是對養老地產或者適老小區的一種支持政策。

 

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