【銀色債券2022】銀債截飛 有大客買500手 銀行預告有退款優惠（資料不斷更新）

銀色債券9月2日截止認購，今年的銀債認購反應最終創下新高，有29萬人認購，凍資逾626億元。即使政府限定每人最多分派100手（100萬元），仍有銀行指客戶最高認購金額超過100萬元，最新更有招商永隆大客認購500手（500萬元）。

事實上，本網早前已指出，如果認購逾30手，有可能變為退款，除非想博退款優惠，否則是浪費子彈。【詳見︰原來唔夠60歲都買得 認購30手以上會太浪費 抽之前考慮3件事！】

（9月2日更新工銀亞洲及滙豐等認購反應）

各銀行及券商認購反應如下︰

招商永隆銀行

招商永隆銀行於整個銀色零售債券的認購期內的平均每名客戶認購金額為24萬元，最高認購金額為500萬元。而經電子渠道（手機銀行/ 網上銀行服務）認購的客戶人數佔比為60%。

工銀亞洲

工銀亞洲第七批銀色零售債券的認購反應十分熱烈, 總認購人數與第六批相若，最高認購金額約為400萬元(即400手)，每名投資者的平均認購金額為20萬元(即20手)，透過電子渠道認購的客戶較往年上升一成。

滙豐銀行

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲表示，新一批銀債的認購反應非常熱烈，經滙豐認講的申請宗數在新客戶帶動下創歷年新高，超過40%的客戶未有於2021年認購銀債，並有超過10%的客戶是申請銀債前，才於8月新開立投資戶口。

中銀香港

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年銀色債券認購一如預期反應熱烈，經中銀香港認購銀色債券的人數創本行新高，較去年上升接近2成，而經手機銀行認購的客戶數目亦較去年上升7成。該行預計今年市場整體認購人數可超過28萬人，如果以發行額最多增至450億元計算，預計申請16手或以下的人士可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀色債券可鎖定三年的4厘保證回報，相信客戶會長期持有銀色債券收息。

信銀國際

認購期內，信銀國際接獲之銀債平均認購金額超過23萬元，最高認購金額高達300萬元。該行將推出銀債退款優惠，由9月14日至30日，客戶利用銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率。優惠詳情將於稍後公布。

恒生銀行

恒生客戶累計認購銀債人數，已遠超去年同期，8月29日的認購人數創下歷來銀色債券認購單日新高。

富途證券

截止9月2日上午10時半，該行銀債認購共接獲逾2000人申請，獲得近4億元總認購金額，人均認購17手，最高認購額為100手。富途首次於平台上推出銀債服務，成績超出預期。

致富證券

致富證券董事及證券業務主管 郭家安表示，現收到約650人申請銀債，錄得近8,500萬元認購金額，反應如上年相約，最多認購額為100萬。

輝立證券

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，至8月29日為止約500人經該行認購銀債，共錄得約8000萬元認購金額。

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責任編輯：鄭樂怡

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