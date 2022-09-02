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【銀色債券2022】銀債今截飛 有銀行大客買300手 券商接逾億元認購 多人認購100手（資料不斷更新）

收息攻略 17:33 2022/09/02

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銀色債券自上周二（23日）開始認購至今已有一星期多的時間，今年的銀債認購反應有機會創新高，即使政府限定每人最多分派100手（100萬元），仍有銀行指客戶最高認購金額超過100萬元，最新更有信銀國際大客認購300手（300萬元）。

事實上，本網早前已指出，如果認購逾30手，有可能變為退款，除非想博退款優惠，否則是浪費子彈。【詳見︰原來唔夠60歲都買得　認購30手以上會太浪費　抽之前考慮3件事！

（9月2日更新中銀香港、信銀國際認購反應）

 

各銀行及券商認購反應如下︰

中銀香港
中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年銀色債券認購一如預期反應熱烈，經中銀香港認購銀色債券的人數創本行新高，較去年上升接近2成，而經手機銀行認購的客戶數目亦較去年上升7成。該行預計今年市場整體認購人數可超過28萬人，如果以發行額最多增至450億元計算，預計申請16手或以下的人士可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀色債券可鎖定三年的4厘保證回報，相信客戶會長期持有銀色債券收息。

信銀國際

認購期內，信銀國際接獲之銀債平均認購金額超過23萬元，最高認購金額高達300萬元。該行將推出銀債退款優惠，由9月14日至30日，客戶利用銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率。優惠詳情將於稍後公布。

恒生銀行

恒生客戶累計認購銀債人數，已遠超去年同期，8月29日的認購人數創下歷來銀色債券認購單日新高。

滙豐銀行
滙豐發言人表示，客戶對政府推出年利率最少4%的第7批銀色債券的認購反應熱烈，滙豐接獲的認購宗數創出銀債開售首日的新高，透過流動理財認購的比率持續上升。

招商永隆銀行
招商永隆銀行於銀色零售債券認購首日（8月23日）的平均每名客戶認購金額約為25萬元，並獲多宗認購金額達100萬元或以上的申請。而經電子渠道（流動銀行／網絡銀行）認購的客戶人數約為58%。

富途證券

截至8月29日下午5時，富途接獲逾1億元銀債認購，有客戶最高認購100手。富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，銀債並不設有二手市場，但如要提前沽售，也獲政府保證用原價(本金)+應付利息進行回購，是相對保險的投資之選。建議投資者可以申購。而回顧2021年的銀債發行量為300億元，當時申購最高獲分配14手，此次銀債目標發行量增加50%至450億港元，按推算最多每人可獲分配21手。如投資者想盡量獲得最多的分配，建議申購20至25手。

致富證券
致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，現收到約650人申請銀債，錄得近8,500萬元認購金額，反應如上年相約，最多認購額為100萬。

輝立證券

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，至8月29日為止約500人經該行認購銀債，共錄得約8000萬元認購金額。

想知更多銀債最新資訊，留意銀色債券2022懶人包！

*環球股市大洗牌？重溫《ET財智Talk》安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊*

責任編輯：鄭樂怡

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