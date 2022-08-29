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廣州可用數字人民幣付車費 韓券商瞄準新交易所

博客 15:06 2022/08/29

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加密貨幣借貸平台Celcius破產繼續成為頭條新聞，美國託管辦公室要求獨立審查員調查財務違規行為。上周加密貨幣市場表現回落，比特幣於周一報$19,549，一周下跌9.2%。以太幣一周下跌11.9%，周一報 $1,426美元。

中國廣州成為第一個推出數字人民幣支付代碼試點功能以支付乘車費用的城市。乘客現在可以使用數字人民幣 (e-CNY) CBDC 通過數字人民幣應用App支付 10 條公交路線的公共交通費用。不久前，中國擴大了電子人民幣的使用範圍，寧波成為第九個在地鐵線路上試行電子人民幣支付的城市。

南韓證券商正積極密羅緊鼓進軍數字資產行業。據南韓媒體報導，7家大證券商已經申請於 2023 年在南韓推出加密貨幣交易所。未來資產證券和三星證券是報導中列出的其中兩家公司。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報4888點，一周下跌10.3%；ix比特幣指數報4722點，一周下跌9.2%；ix以太幣指數報12254點，一周下跌11.9%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 4888 -10.3%（-560）
ix比特幣指數 4722 -9.2%（-476）
ix以太幣指數 12254 -11.9%（-1648）
*截至2022年8月29日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

 

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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