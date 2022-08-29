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【酒店格價】邊個網站訂酒店最平？直接在官網預訂更抵？比較各網站價格差異（附各城市最平房價的旅遊網站）

精明消費 14:23 2022/08/29

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每個人都希望確保他們在預訂酒店渡假時能獲得最優惠的價格。美國旅遊保險比較網站InsureMyTrip發表報告，分析美國及其他地方共20個城市的1,000間酒店，以出哪間酒店預訂網站能提供最優惠價格。

調查顯示，Booking.com是最不能提供相宜價格的網站，此網站只有72次成為最實惠的選擇，佔所分析酒店的7%。不但是很少成最實惠選擇，更在大多數怚況下成最昂貴的選擇。平均來說，使用Expedia而不是Booking.com可以節省33.13 美元；使用Hotels.com可潛在節省32.87美元，如果直接通過酒店預訂，則可節省 27.28美元。

Hotels.com在69%的情況下都能得到最好的酒店價格，成最便宜選擇的次數達620次。跟隨其後的是Expedia，有579次成最佳的交易。Hotels.com的酒店平均價格為217.01美元，Expedia的平均價為217.28美元，僅較Hotels.com高出0.27美元。直接從酒店網站預訂則比從Hotels.com預訂平均貴5.86美元，若從Booking.com預訂，則會比在Hotels.com平均貴33.13美元。

■不同城市最能提供優惠價格的旅遊網站■

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若想前往阿聯酋杜拜、泰國曼谷及馬來西亞吉隆坡，該報告建議可以從Expedia預訂。到訪英國倫敦、新加坡、法國巴黎、中國香港及澳門，則在Hotels.com 和 Expedia上都可享受同樣的優惠價格。而要前往土耳其伊斯坦堡的話，則建議直接通過酒店預訂。

由此可見，在預訂酒店的時候，一定要貨比三家。大部分的酒店預訂網站都能提供優惠，然而不同的網站所提供的優惠都有所不同。通常較能提供最優惠價格的網站是Hotels.com，Expedia的價格相對其會稍高一點。分析的20個城市中，有7個地方的酒店在Hotels.com和Expedia上的價格相同。

不過，無論是Expedia或Hotels.com，母公司其實都是智遊網集團（Expedia Group）（美：EXPE）。

調查在20個城市中選中了50間酒店，其中有10城市在美國，10個城市在其他地方。比較標準統一選擇2022年8月27日至28日的雙人床酒店房，所有搜索都在同一日完成，避免價格波動。

 

責任編輯：鄭樂怡

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