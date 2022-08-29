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【晶片法案】Chip 4劍指中國 成效存疑 料反給中資「冷手執個熱煎堆」

博客 14:00 2022/08/29

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美中貿易戰似乎膠着了，但科技戰卻是愈打愈烈，美國近來接二連三出擊，步步進逼。8月中，拜登簽署了2800億美元的晶片及科技法案，明顯是劍指中國。與此同時，白宮加速推動組成美日韓台的四方晶片聯盟（Chip4），企圖藉此壟斷全球中高端半導體產業鏈，將中國排擠出系統之外。美國這兩大動作成效如何且要拭目以待，但相信影響將會是深遠的，半導體龍頭也許悲喜交集，冷暖自知。

理論上，美國的晶片法案是一項開創性的立法，為美國打壓中國的激烈地緣政治競爭中提供長期戰略基礎。從法案醞釀長達年半來看，民主與共和兩黨因法案中政府對企業巨額補貼出現分歧，故雙方拉鋸至今年7月底才急忙通過法案。這也反映出兩黨議員強烈感受到須加強對華圍堵打壓的迫切性。雖然，美國向來批評中國補貼企業的做法，但晶片法案中對美國境內設廠的半導體企業之直接資助及稅務抵免，實際上與中國的方針相去無幾。

資助半導體產業僅520美元   僅一企業夠用
整體來看，這部晶片法案涉資巨大，總額達2800億（美元，下同），其中包括向半導體產業提供520億資助及財政激勵，並向在美建廠生產的半導體公司提供25%稅收抵免，更額外為未來十年境內晶片科研提供2000億經費。雖然法案能否奏效仍是未知之數，但據諮詢公司的研究估算，美國若要提升5至10%晶片產能，需投入400億資金。因此，法案中的520億，未必足以扭轉現由中韓台主導的生產局面。以台積電為例，單單每年資本開支便逾400億元了。

設排他條款  反給中資生存空間
若要衡量有關政策能否奏效，可從兩方面去評估。一是主要對手中國往後會否推出相應反制措施及政策。二是美國提供的財援是否夠力。對於中國來說，科技是經濟及軍工的關鍵動力，亦是未來崛起的要素，所以基本上中國不會坐視不理，相信會在「十四．五規劃」框架下加力扶持半導體產業發展。而美國今年首筆資助到位落實後或會有初試啼聲之效，但往後四年則成效存疑，因為整筆資助是由英特爾、台積電、三星、美光等主要龍頭瓜分，對於資本極密集的半導體企業來說着實不多。

值得關注的是，美國晶片法案並非提供免費的午餐，內裏其實包含了排他的條款。法案列明受惠公司十年內不可在中國擴產或投資高端晶片，這無疑是逼企業選邊站。而目前半導體企業如台積電及三星外企均高度依賴美國晶片軟件及設備，根本難以迴避壓力，雖然明知美國設立生產線成本較高，或也只能棄中投美。對於已於中國設廠，並以中國作為最主要市場的台積電、三星及SK海力士的衝擊也最大，它們失去的是繼續拓展中國市場的機會。相反，內地企業或能「冷手執個熱煎堆」，未來數年突破技術障礙，填補市場空隙。

由此可見，美國晶片法案短期內將對中國半導體業產生負面影響，而長遠將逼使中國加速產業自主發展，最終成效如何則只有拭目以待了。 
 

以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

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撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

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