【美國加息】債市場能否重獲新生？ PGIM︰毋須悲觀 人口老化難逆轉

美聯儲主席鮑威爾一席話，美元再度走強，美債孳息率再攀升，債市又陷波動。今年環球債市都在下跌，短期內能否浴火重生？保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席投資策略師、全球債券主管Robert Tipp指出，債券市場要復興仍言之尚早，但中長線仍有機會重獲新生，並順利獲得長期回報。

Robert Tipp認為，大部分新興市場的債券市場已經消化了大幅加息的預期，一般來說，這將自然成為收益率反覆上落的時刻，並等待各國央行趕上曲線走勢，或者等待有力證據表明前景發生變化，從而需要新的利率。不過，觀乎今年上半年，債券和股票回報率是自70年代以來的最差表現，而當時通脹和不明朗因素同樣地高，不斷變化的基本面(尤其是高通脹)導致市場要全面重新定價。債券市場的復興，現在仍言之尚早。

信貸市場面臨硬著陸的風險，不難令人們容易對債券市場感到絕望。但Robert Tipp認為，雖然難料債市的低谷何時結束，但從中長期來看，或毋須感到絕望。因為過去幾十年來均衡利率的走低是由人口老化、高債務負擔等其他多種因素共同推動，而這些趨勢一般很難逆轉，只能暫時被壓制。隨著經濟重啟帶來的熱度逐漸消退和供應鏈問題得到緩解，如果上述推動因素捲土重來，通脹率很可能會回到目標水平，甚至比目標水平更低。而債券也將順利獲得長期回報。

不過在此之前，市場必須先渡過俄烏衝突引發的天然氣危機，以及發達國家央行大幅加息的時期。 而在當前過渡階段，最佳策略是密切關注個別行業內和跨行業的超額回報機會。

日本及中國成例外 帶來分散投資機遇

在環球央行都在加息時，Robert Tipp認為有兩個例外的情況。首先是日本，他認為在日本央行行長黑田東彥任期結束前（編按︰黑田的任期在2023年4月屆滿），日本央行或會延續當前的寬鬆取態。

其次是中國，中國債券市場在過去一年半，或多或少地逆全球熊市上揚。 面對債市與股市普遍高度關聯的全球環境，中國實際上是一個獨特經濟體，其特殊的政策與經濟規模使其商業和市場周期與世界其他地區不會完全關聯。 他指出，如果中國市場繼續保持快速增長，且與其他市場的相關性仍然較低，或將會創造出與其他市場的相對升值機會，同時抑制整體市場波動。

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